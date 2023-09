VfL Bochum: Thomas Letsch erklärt den Transfer von Goncalo Paciencia

Bochum. Der VfL Bochum macht beim FC Augsburg ein gutes Spiel und bringt einen Punkt mit. Trainer Thomas Letsch sprach über Last-Minute-Zugang Paciencia.

Rund 60 Prozent Ballbesitz hatte der eigentlich doch notorisch auswärtsschwache VfL Bochum beim 2:2 (1:1) in Augsburg. Der Bundesligist aus dem Revier, beim Saisonstart noch 0:5-Verlierer in Stuttgart, hatte 22:11 Torschüsse und eine Zweikampfquote von 55 Prozent, drückte auch am Ende noch einmal verstärkt auf den Sieg.