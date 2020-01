VfL-Bochum-Torwart Riemann: „Kein Mensch ist ohne Fehler“

Mittagspause im Trainingslager des VfL Bochum in Südspanien. Torwart Manuel Riemann (31) nimmt sich die Zeit, um im Mannschaftshotel Barcelo Montecastillo WAZ-Reporter Ralf Ritter einige Fragen zu beantworten.

Herr Riemann, das Trainingslager neigt sich dem Ende entgegen. Sind Sie zufrieden mit der Vorbereitung bisher?

Manuel Riemann: „Prinzipiell ist die Vorbereitung im Winter relativ kurz, man hat noch nicht so viel verloren und kann auch gar nicht übertrieben viel machen, von ein paar Läufen mal abgesehen. Hier im Trainingslager ist es gut, dass wir alle nochmal enger zusammenrücken. Ich sehe, dass alle mit 100 Prozent Einsatzbereitschaft dabei sind, wobei das als Profifußballer auch selbstverständlich sein muss. Das Testspiel gegen MOL Fehervar, die in der vergangenen Saison Europa-League gespielt haben, haben wir souverän zu Null gewonnen, beide VfL-Teams haben in ihrer Halbzeit überzeugt. Wir haben gesehen, wir können zu Null spielen.

Stellt sich auch nach Niederlagen wie in Fürth (1:3) den Fans: Manuel Riemann (l.) Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrecht

Sie sind schon seit 2015 beim VfL, wurden lange Zeit von vielen Fans kritisch gesehen. Das hat sich geändert. Wie erklären Sie sich diesen Wandel?

Riemann: „Ich weiß, dass ich kein einfacher Typ bin und hier und da mal anecke. Ich mache mir über alles, was mir gesagt wird, meine Gedanken. Wenn ich Fehler gemacht habe, bin ich auch bereit, die Kritik anzunehmen. Kein Mensch ist fehlerfrei, ich sowieso nicht. Aber mein Hauptaugenmerk ist immer: Ich will alles dafür tun, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Wenn ich dafür mal brüllen muss, dann ist das so. Ich stelle nie mein eigenes Wohl über das der Mannschaft. Ich denke, dass dies bei den Fans angekommen ist.“

Ein Kritikpunkt ist, dass Sie den Ball zu oft zu weit nach vorne schießen.

Riemann: „Ich sehe mich eher als guter Fußballer. Die Frage ist, was gerade angebracht ist. In der Rückrunde kann es anders aussehen, aber in der Hinrunde waren wir in einem Fahrwasser, in dem das Selbstvertrauen nicht grenzenlos war. Da versuchst Du erstmal, etwas sicherer zu spielen. Und aus den langen Bällen entstehen auch gefährliche Situationen. Das ist ein Stück weit auch der Fußball in der 2. Liga.“

Die Dreierkette ist eine neu einstudierte Variante.

Riemann: „Wir müssen als gesamte Mannschaft alles investieren. Dann ist es egal, ob wir mit einer Dreier- oder Viererkette spielen. Wir müssen uns alle noch besser unterstützen, mehr kommunizieren als in der Hinrunde.“

Warum schafft der VfL den Klassenerhalt?

Riemann: „Wir haben genug Qualität in der Mannschaft. Die Hinrunde wurde mir insgesamt zu schlecht geredet, wir haben viele Punkte durch Gegentore um die 90. Minute verschenkt. Drei Siege mehr, und es sähe anders aus. Aber das Quäntchen Glück muss man sich auch erarbeiten. Da sind wir dabei, uns das zu erarbeiten. Ich bin überzeugt, dass wir dann den Klassenerhalt schaffen.“

Ihr Vertrag läuft im Sommer aus. Wann kommt die Meldung der Vertragsverlängerung?

Riemann: „In der jetzigen Situation sollten wir nicht über einzelne Verträge sprechen. Wenn wir sportlich unser Ziel erreicht haben, bin ich bereit, über diese Dinge zu sprechen.“