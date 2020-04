VfL VfL Bochum trainiert ab Montag in Kleingruppen

Bochum. Auch beim VfL Bochum geht man den ersten Schritt in Richtung Normalität. Ab Montag wird beim Zweitligist in Kleingruppen auf dem Feld trainiert.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum wird ab Montag, den 6. April wieder in Kleingruppen auf dem Trainingsgelände arbeiten. Das bestätigte der Klub an diesem Freitag in einer Mitteilung.

Ab Montag wird auch bei uns in Kleingruppen trainiert. Selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen.

Wir bitten unsere Fans eindringlich, nicht #anneCastroper vorbeizuschauen. Zu sehen gibt es eh nichts😉

Möglich macht die Rückkehr auf den Platz eine Aktualisierung der Corona-Schutzverordnung des NRW-Gesundheitsministeriums. Diese besagt, dass „Sport als Berufsausübung nach dem Grundgedanken der Rechtsverordnung“ nicht mehr unter jeden Bereiche fällt, die zwingend eine Kontaktsperre nach sich zieht.

Training des VfL Bochum unter strengen Hygieneauflagen

Konkret heißt das für Mannschaften wie den VfL, dass an unterschiedlichen Punkten des Trainingsgeländes zeitversetzt in Kleingruppen trainiert werden darf. Die Spieler müssen dabei allerdings Mindestabstände einhalten, was bedeutet, dass Zweikämpfe oder ähnliches nach wie vor tabu sind.

Darüber hinaus müssen strenge Hygienevorschriften eingehalten werden. So darf auf dem Vereinsgelände weder gegessen, noch geduscht werden. „Die Spieler reisen in voller Trainingsmontur an und sofort nach Beendigung des Training wieder ab“, heißt es vonseiten der Bochumer.

Bereits in dieser Woche trafen sich sowohl die Profis von Schalke 04 als auch Borussia Dortmund wieder auf dem Fußballplatz, um in Zweiergruppen mit dem Ball zu arbeiten.