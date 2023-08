VfL Bochum: Transferstrategie zwischen Chance und Risiko

Bochums Stürmer Philipp Hofmann (Mitte) hat bewiesen, dass er nicht nur in der 2. Bundesliga treffen kann. Lukas Daschner, der hier vor ihm läuft, hat noch kein Erstliga-Spiel absolviert.

Bochum. Der VfL Bochum setzt auch in der neuen Saison auf Zugänge ohne Bundesliga-Erfahrung. Kann der Revierklub mit ihnen den Klassenerhalt schaffen?

Kreativität ist ein Begriff, den auch manche Verantwortliche von Profifußball-Klubs gerne verwenden, wenn sie über ihr Bestreben auf dem Transfermarkt sprechen. Einfallsreichtum bei der Kaderplanung kann ein limitiertes Budget kompensieren. Dem VfL Bochum ist das in den vergangenen beiden Jahren recht gut gelungen, der Revierklub startet auch deshalb mit dem Spiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in seine dritte Bundesliga-Saison, die erneut den Klassenerhalt bringen soll. Dabei setzt der VfL wieder auf einige Profis, die bislang kein Erstliga-Spiel absolviert haben. Kann dieser Bochumer Weg weiter klappen?