VfL Bochum: Traumsolo von Gerrit Holtmann für Tor des Monats nominiert

Essen Fünf Treffer sind für das Tor des Monats vorgeschlagen. Dabei bekommt Gerrit Holtmann vom VfL Bochum Konkurrenz aus dem Ruhrgebiet.

Fünf Gegenspieler ließ Gerrit Holtmann vom VfL Bochum bei seinem rotzfrechen Solo am zweiten Spieltag gegen den FSV Mainz stehen, ehe er per Beinschuss auch noch Mainz' Schlussmann Florian Müller düpierte - ein Tor, das an die Sololäufe des argentinischen Weltstar Lionel Messi erinnert. Neben dem ersten Bundesliga-Sieg des VfL Bochum nach elf Jahren könnte es für Holtmann nun noch eine individuelle Auszeichnung für dieses Traumtor geben. Der Treffer des Bochumer Mittelfeldspielers ist für das "Tor des Monats" August nominiert.

Im vergangenen September gewann Simon Zoller die Auszeichnung mit seinem Lupfer gegen den Karsruher SC. Der Stürmer des VfL Bochum zielte damit den Siegtreffer am zweiten Spieltag in der Zweiten Liga.

Neben dem Tor von Holtmann stehen aber auch noch gleich vier weitere sehr sehenswerte Tore zur Auswahl. Ewa Pajor (VfL Wolfsburg Frauen), Sven Kreyer (RW Oberhausen), Rene Lindner (RW Ahlen) und Sven Köhler (VfL Osnabrück) sorgen mit ihren Toren für eine schwierige Wahl. Hier gibt es alle zur Auswahl stehenden Tore zu sehen.

Pajor traf aus rund 35 Metern gegen Turbine Potsdam, in dem sie die gegnerische Torfrau mit einem überraschenden Lupfer überrumpelte. Starke Konkurrenz bei der Wahl zum schönsten Treffer des Monats bekommt Gerrit Holtmann auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Sven Kreyer vom Regionalligisten RW Oberhausen versenkte einen Distanzschuss gegen Alemannia Aachen in den linken oberen Winkel. Artistisch ist dagegen das Tor von Ahlens Rene Lindner, der per Fallrückzieher gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf erfolgreich war. Osnabrücks Sven Köhler hingegen sorgte per Lupfer von der Mittellinie für den überraschenden Sieg des VfL Osnabrück über Werder Bremen im DFB-Pokal.

Abgestimmt werden kann auf www.sportschau.de, per Telefon oder im ARD-Videotext. Teilnahmeschluss ist der 25. September um 19 Uhr. (fs)

