VfL Bochum verliert einen Mittelfeldspieler im Abstiegskampf

Der südkoreanische Mittelfeldspieler Chung-yong Lee wechselt vom VfL Bochum zum Erstligisten Ulsan Hyundai zurück in seine Heimat.

Bochum. Der VfL Bochum muss ab sofort auf seinen Mittelfeldspieler Chung-yong Lee verzichten. Der Südkoreaner wechselt zum Erstligisten Ulsan Hyundai.

Am Wochenende verpasste der VfL Bochum einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Gegen den SV Sandhausen erspielte sich die Mannschaft von Thomas Reis gleich zweifach eine Führung, gab diese allerdings noch aus der Hand und holte nur ein 4:4-Remis.

Im weiteren Saisonverlauf wird Reis nicht auf Chung-yong Lee bauen können. Der Südkoreaner kehrt zurück in seine Heimat und wechselt zum Erstligisten Ulsan Hyundai. Das gaben die "Blue Dragons" am Dienstagmorgen bekannt.

Seit Anfang Januar nicht mehr im Kader

Lee stand gegen Sandhausen nicht einmal im Kader - wie schon in den drei vorangegangenen Partien. Zuletzt lief er für Bochum im ersten Pflichtspiel des Jahres auf. Beim 0:2 bei Tabellenführer Arminia Bielefeld stand er in der Startelf, wurde allerdings nach 69 Minuten ausgewechselt.

Insgesamt lief Lee 37 Mal für den VfL auf, erzielte dabei ein Tor und bereitete sechs Treffer vor. Der Südkoreaner kam im September 2018 an die Castroper Straße. Ausgebildet wurde der heute 31-Jährige beim FC Seoul. 2009 folgte schließlich der Wechsel auf die Insel zu den Bolton Wanderers. Beim englischen Traditionsklub spielte er sechs Jahre, ehe er weiter gen Süden zu Crystal Palace nach London zog. Dort blieb er zweieinhalb Spielzeiten. Sein höchster Marktwert: 7,5 Millionen Euro.

Trifft auf Ex-Bundesliga-Profi Bulthuis

Für die südkoreanische Nationalmannschaft markierte er stolze 89 Einsätze. Dabei erzielte er neun Tore.

In Ulsan trifft Lee auf einen ehemaligen Bundesliga-Profi: Dave Bulthuis spielte drei Jahre lang für den 1. FC Nürnberg. Der Klub wurde bislang zweimal südkoreanischer Meister, zuletzt im Jahr 2005. Die Saison in Südkorea startet in wenigen Tagen.

Die Stationen von Lee im Überblick