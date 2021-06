VfL Bochum verpflichtet japanischen Torjäger Takuma Asano

Bochum Der vierte Neuzugang beim Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum steht fest. Der Bundesliga-erfahrene Japaner Takuma Asano soll die Offensive stärken.

Der VfL Bochum hat den vierten Neuzugang vor der anstehenden Bundesliga-Saison verpflichtet. Der Japaner Takuma Asano wechselt ablösefrei zum Revierklub und soll dort die Offensive verstärken. Sein Vertrag läuft bis Juni 2024. Zuletzt spielte der Ex-Stuttgarter bei Partizan Belgrad.

Nach Mittelfeldspieler Patrick Osterhage, Linksaußen Christoph Antwi-Adjei und Torwart Michael Esser ist Asano der vierte neue Spieler im Kader von Trainer Thomas Reis. Zum Trainingsauftakt am Montag vor 200 Fans ist der Stürmer allerdings noch nicht da. Nach der Länderspielreise mit Japan hat der VfL dem Neuzugang Sonderurlaub genehmigt, erklärt Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz in einer Pressemitteilung. Er soll erst Anfang Juli zum Team stoßen.

Der japanische Nationalspieler hat klangvolle Namen in seiner Vita. 2016 nahm ihn der Premier-League-Klub FC Arsenal unter Vertrag, verlieh ihn aber direkt an den VfB Stuttgart. Mit den Schwaben schaffte der 1,73 große Torjäger den Bundesliga-Aufstieg, kam danach 15-mal im Oberhaus zum Einsatz. Zur Saison 2018/19 wurde er an Liga-Konkurrent Hannover verliehen. 2019 verkaufte Arsenal Asano an den serbischen Klub Partizan Belgrad.

Takuma Asano verstärkt den VfL Bochum: 18 Tore in 33 Spielen

„Er ist international erfahren und kennt die Bundesliga und den deutschen Fußball. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und torgefährlich", sagt Schindzielorz. Das stellte der 26-Jährige auch in Serbien unter Beweis. In der vergangenen Saison erzielte er in 33 Spielen 18 Tore. Allerdings verließ Asano Partizan Belgrad im Sommer in Unfrieden. Wegen ausbleibender Gehaltszahlungen löste er seinen bis 2022 gültigen Vertrag auf. Partizan Belgrad kündigte daraufhin an, Klage wegen unbegründeten Vertragsbruchs einzureichen.

In Bochum soll der japanische Nationalspieler die Offensive um Stürmer Simon Zoller stärken. Dahinter klafft nach dem Abgang von Spielmacher Robert Zulj allerdings immer noch eine Lücke. Asano wurde bevorzugt auf der linken Seite eingesetzt, kann aber auch in der Spitze oder Rechtsaußen spielen. Bis zum Liga-Start am 13. August dürfte der VfL noch . Im Tor hat sich der Klub bereits die Dienste von Michael Esser verstärkt, .

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum