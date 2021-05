VfL Bochum: Viele weiche Faktoren im Saisonfinale

Bochum. An diesem Sonntag kann der VfL Bochum den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Ein Punkt fehlt noch, es ist alles angerichtet.

Die Original-Meisterschale befindet sich schon mal in Bochum. Als Spitzenreiter der Zweiten Liga hat der VfL die Finger am weitesten danach ausgestreckt. Dementsprechend hat die Deutsche Fußball-Liga entschieden, und die 8,5 Kilo schwere Trophäe in der Revierstadt geparkt. Da aber auch Holstein Kiel oder Greuther Fürth am letzten Spieltag Bochum von der Spitze drängen können, gibt es dort eine Kopie. Für den Fall, den in Bochum niemand erleben möchte.