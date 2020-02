VfL Bochum: Vor allem die Fans machen Mut im Abstiegskampf

Bochum Die Fans riefen seinen Namen, bauten ihn auf. „Decarli“ hallte es durchs Ruhrstadion nach dem 0:1 gegen Stuttgart, nachdem Innenverteidiger Saulo Decarli vor dem Gegentor entscheidend gepatzt hatte. Es war ein starkes Signal. Es zeigte einmal mehr, wie 2012/13, wie 2017/18: Die Anhänger stehen auch und gerade in schweren Zeiten voll und ganz hinter ihrem VfL Bochum. Wenn die Mannschaft kämpft.

Einsatz, Bereitschaft, Wille waren zu sehen bei den letzten drei Partien, darauf kommt es an im Abstiegskampf. Dass es gegen den HSV und den VfB dennoch letztlich verdiente Niederlagen gab, hat auch viel mit der individuellen Qualität dieser Zweitliga-Größen zu tun. Wehen Wiesbaden hat diese Qualität nicht – und hat verloren.

Dresden, der nächste Auswärtsgegner, und Sandhausen, der nächste Heimgegner, haben diese Qualitäten auch nicht.

Kernproblem nicht gelöst: Es fehlt die Balance

Dabei darf die zuletzt gezeigte Leidenschaft allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der VfL sein Kernproblem auch in den ersten Wochen des neuen Jahres nicht gelöst hat. Weiterhin fehlt es an der gesunden Balance aus Defensive und Offensive über ein komplettes Spiel. War in der Hinrunde vor allem das Abwehrverhalten der große Knackpunkt, liefert die Mannschaft defensiv nun deutlich bessere Arbeit ab. Dafür läuft in der anderen Richtung nicht mehr viel zusammen. Silvere Ganvoula, der zuletzt glücklose Torjäger, ist einsatzfreudig, steckt aber fußballerisch im Formtief. Auch deshalb hat der VfL offensiv ein veritables Problem. Und erst zwei Treffer erzielt in den vier Partien 2020.

Wintertransfers: Keine gute Bilanz für Sportchef Schindzielorz

Hinzu kommt, dass die Neuzugänge im Winter, die eigentlich sofort helfen sollten, bisher nur eine Verstärkung im Training sind. Robert Zulj hatte gegen den VfB zwei gute Offensivaktionen, zeigte aber defensiv erstaunlich eklatante Schwächen. Zulj wirkt weiterhin nicht austrainiert. Und Vasileios Lampropoulos, der Innenverteidiger, schaffte es bisher nicht einmal in den Kader. Auch wenn das starke Comeback von Maxim Leitsch sicher so nicht planbar war, ist das keine gute Bilanz für Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz, der ja auch den Sommer- und damit Saison-Kader im Zusammenspiel mit Ex-Trainer Robin Dutt zu verantworten hat.

Schindzielorz fordert für die restlichen zwölf Partien die „gleiche Mentalität“ wie zuletzt. Im Zusammenspiel mit den Fans könnte, ja: müsste das reichen. Sollte der VfL dem Abstieg entrinnen, ist aber eine schonungslose Aufarbeitung der Saison auf allen Ebenen zwingend erforderlich.