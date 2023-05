VfL Bochum vor Endspiel gegen Bayer Leverkusen: Ultras rufen zum Fanmarsch auf

Bochum. Der VfL Bochum bangt um den Verbleib in der Bundesliga. Am letzten Spieltag kommt Bayer Leverkusen. Die Fans wollen ihren Beitrag leisten.

Die Ultras Bochum hatten schon beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag bei Hertha BSC Berlin für Aufsehen gesorgt. Mit dem Verteilen von tausenden Motto-Schals mit der Aufschrift „Alles für Stadt und Verein“ gegen eine Spende sorgten sie für ein tolles Bild unter den 12.000 mitgereisten Anhängern des VfL Bochum.

Auch zum letzten und entscheidenden Spieltag gegen Bayer Leverkusen haben sie sich wieder etwas einfallen lassen. Bereits um 12 Uhr wollen sich die Anhänger auf dem Rathausvorplatz in der Bochumer Innenstadt versammeln.

Danach soll es gemeinsam in Richtung Stadion gehen. Alle Fans sollten möglichst in einem VfL-Trikot erscheinen. „Glück auf VfL'er, reden wir nicht lange um den heißen Brei herum: Am kommenden Samstag geht's im Heimspiel gegen Leverkusen um alles. Jeder einzelne Bochumer ist gefragt. Jeder einzelne Bochumer muss am Samstag in jeder einzelnen Sekunde alles geben, um den Klassenerhalt einzufahren. Vom Fan auf der Tribüne bis zum Spieler auf dem Platz“, schreiben die Ultras auf ihrer Facebook-Seite.

Fans des VfL Bochum treffen sich um 12 Uhr an der Rathausglocke

„Um uns gemeinsam auf das Endspiel einzuschwören, treffen wir uns am Samstag um 12 Uhr an der Rathausglocke. Jeder VfL'er ist herzlich dazu aufgerufen sich anzuschließen. Dabei gilt am Samstag das Motto: 'Alle im Trikot!', also greift in euren Kleiderschrank und zieht euch euer Lieblingstrikot über!“

Auf die Fans, die beim Auswärtsspiel in Berlin nicht dabei sein konnten, wartet dann auch noch eine besondere Überraschung. Denn die bereits sehr beliebten Motto-Schals vom Spiel bei der Hertha werden am Samstag am Rathaus, so lange der Vorrat reicht, gegen eine Spende abgegeben.

Mehr News zum VfL Bochum

Ursprünglich waren diese nur für die mitgereisten Fans vorgesehen. Wegen einer verspäteten Nachlieferung sind aber noch Schals verfügbar. „Schnappt euch jeden VfL'er, den ihr kennt, und lasst uns gemeinsam mit Vollgas in den Spieltag starten, um die Mannschaft mit voller Überzeugung zum Klassenerhalt zu peitschen. Nur gemeinsam geht's! Wir bleiben drin!“, fordern die Ultras.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum