VfL Bochum: Was der Transfer von Goncalo Paciencia für Philipp Hofmann bedeutet

Beim FC Augsburg hat der VfL Bochum eine gute Leistung gezeigt, aber nur einen Punkt geholt. Zu wenig, ärgerten sich die Verantwortlichen. Moderatorin Annalena Fedtke und die WAZ-Redakteure Markus Rensinghoff und Ralf Ritter sprechen über Lust und Frust in Bochum, warum Takuma Asano jetzt trifft und wer nach den ersten drei Spielen Gewinner und Verlierer beim VfL sind.

Anne Castroper – der VfL-Talk: VfL Bochum zeigt gute Leistung in Augsburg - das sind die Gewinner des Saisonstarts

Essen. Goncalo Paciencia war der Last-Minute-Transfer des VfL Bochum am Deadline Day. Wie gut passt der frühere Schalke-Stürmer zum VfL? Eine Analyse.

Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode hat der VfL Bochum einen neuen Angreifer aus dem Hut gezaubert. Goncalo Paciencia soll die Offensive des Revierklubs verstärken. Der 29 Jahre alte Portugiese kommt auf Leihbasis bis Ende Juni 2024 vom spanischen Erstligisten Celta Vigo. Der Mittelstürmer hatte in der Bundesliga zuvor schon für Eintracht Frankfurt und den FC Schalke 04 gespielt. Zuvor gaben die Bochumer Angreifer Simon Zoller an den Zweitligisten FC St. Pauli ab.