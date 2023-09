VfL Bochum VfL Bochum: Was in Augsburg für Antwi-Adjej spricht

Bochum. Der VfL ist am Samstag beim FC Augsburg gefordert. Die beiden letzten Duelle dürfen den Bochumern Grund zur Zuversicht geben.

Christopher Antwi-Adjei dürfte mit dem FC Augsburg besonders gute Erinnerungen verbinden. In der vergangenen Saison schoss er den VfL Bochum dort zum 1:0-Sieg, auch beim 3:2 in der Rückrunde traf der Flügelspieler. Damals zählte Antwi-Adjei in beiden Partien noch zur Startelf, beim 1:1 gegen Borussia Dortmund wurde er zuletzt aber nur eingewechselt. Möglich ist dennoch, dass Trainer Thomas Letsch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder von Beginn an auf ihn setzen wird.

Nach dem Remis im Revierderby, das sich die Bochumer mit beachtlichem Einsatz erkämpften, dürfte wenig für eine Änderung der Startformation sprechen. Allerdings brachten Antwi-Adjei und Moritz Broschinski (22), die für Philipp Hofmann (30) und Takuma Asano (28) in die Partie kamen, nach dem BVB-Ausgleich auch wieder neuen Schwung. In Augsburg erwartet Letsch nun „ein sehr intensives Spiel mit vielen Eins-gegen-eins-Duellen. Von der Intensität her wird es ein anderes Spiel als die letzten beiden Partien. Es wird viele zweite Bälle, viele Zweikämpfe geben“.

VfL Bochum mit unterschiedlichen Stürmertypen

Die Spielertypen, über die Letsch im Angriff verfügt, sind unterschiedlich. Hofmann und Broschinski bringen in erster Linie Durchsetzungsvermögen mit, Asano und Antwi-Adjei dafür Geschwindigkeit. Antwi-Adjei besitzt zudem eine gute Schusstechnik, gegen Augsburg traf der frühere Profi des SC Paderborn im vergangenen Mai aus spitzem Winkel mit Wucht nach Vorlage von Hofmann. Aus der Distanz könnte der VfL beim FCA wieder zum Torerfolg kommen.

Letsch ist mit seinem Kader sehr zufrieden. „Wir haben eine tolle Mischung und momentan ein ganz geringes Gefälle. Wir haben eine extreme Konkurrenzsituation. Das macht es für uns als Trainerteam extrem schwer, Entscheidungen zu treffen.“ Vielleicht wird sich der Trainer bei seiner Aufstellung am Samstag in Augsburg an die Treffer von Antwi-Adjei erinnern.

