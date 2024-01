VfL Bochum zahlt erneut Strafe: Diesmal sind es 25.500 Euro

Bochum Die Vergehen der eigenen Fans kommen den VfL Bochum teuer zu stehen. Diesmal geht es um Vorfälle bei drei Bundesliga-Spielen des Revierklubs.

Was aus dem Vorfall mit dem Banner der Fans des VfB Stuttgart und der langen Unterbrechung beim Spiel gegen den VfL Bochum im Ruhrstadion wird, wird sich noch zeigen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat davon komplett unabhängig den VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen diverser Vergehen seiner Anhänger mit drei Geldstrafen belegt. Sie ergeben in Summe 25.500 Euro.

Von der Strafe kann der VfL wie gewohnt eine bestimmte Summe für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Diesmal sind es bis 7400 Euro. Bestraft wurde der VfL Bochum für Vorfälle, sich in den Partien gegen Borussia Mönchengladbach, beim SV Darmstadt 98 und gegen den VfL Wolfsburg ereigneten.

Der VfL Bochum hat den Urteilen zugestimmt

Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am 30. September 2023 flogen Becher in Richtung jubelnder Gästespieler, die auf den Bochumer Fanblock zuliefen. Getroffen wurde niemand. Bei der Partie in Darmstadt am 3. November 2023 wurden kurz nach Spielbeginn zahlreiche pyrotechnische Gegenstände im Gästefanblock entzündet. Im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 2. Dezember betrat ein Zuschauer den Innenraum, konnte aber gestellt und vom Ordnungsdienst abgeführt werden.

Der VfL Bochum hat den Urteilen zugestimmt. Sie sind damit rechtskräftig.

