VfL Bochum: Zwei attraktive Testspiele im Trainingslager

Der VfL Bochum nimmt am Dienstag wieder das Training auf. Am Samstag geht es ins Trainingslager.

Bochum. Am kommenden Samstag bricht der VfL Bochum ins Trainingslager nach Spanien auf. Dort wird das Letsch-Team gegen internationale Gegner spielen.

Fußball-Bundesligist VfL Bochum bestreitet innerhalb des Trainingslagers in Jerez de la Frontera vom 7. bis 14. Januar zwei Testspiele gegen Erstligaclubs aus der Schweiz. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch zunächst auf den Grasshopper Club Zürich (10. Januar/15.00 Uhr) und am 13. Januar auf den FC Luzern (15.00 Uhr). Ein weiterer Testspielgegner steht noch nicht fest. Trainingsauftakt an der Castroper Straße ist am 2. Januar um 10.30 Uhr.

Für beide Partien ist wie gewohnt ein Livestream geplant. Wie in Deutschland geht es in der ersten Schweizerischen Liga auch am Wochenende des 21./22. Januar mit dem Spielbetrieb weiter. Der VfL Bochum trifft zum Restrundenauftakt auf Hertha BSC (Samstag, 21. Januar, 15:30 Uhr), ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. (fs mit sl)

