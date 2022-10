VfL Bochum: Zwei Hoffnungsträger sind wieder da - "Kommen immer mehr zurück"

Bochum. Beim VfL Bochum gab es nach der 0:4-Pleite in Leipzig nicht viel Grund zu Optimismus. Immerhin entspannt sich nun die personelle Lage.

Takuma Asano wird Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum noch länger fehlen. Der Japaner hatte sich beim 1:3 gegen den FC Schalke 04 das Innenband im rechten Knie angerissen. Die Verletzung wird konservativ behandelt, Asano kann derzeit nur hoffen, rechtzeitig vor dem WM fit zu werden und für den VfL spielen zu können. Dafür kann Neu-Trainer Thomas Letsch inzwischen wieder fest mit Jacek Goralski planen. Der Pole fehlte zuletzt drei Spiele wegen einer Muskelverletzung. Für das nächste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt hat Letsch voraussichtlich weitere Alternativen.

VfL Bochum: Stafylidis und Heintz zurück

Konstantinos Stafylidis hatte bereits in der Vorwoche mit der Mannschaft trainiert. Er war auch bei der ersten Einheit am Dienstag mit dabei. „Das lässt sich ganz gut an“, sagte Letsch dazu. „Am Nachmittag wird dann auch Dominique Heintz dazu kommen. Es kommen immer mehr zurück.“

Das belebt auch den Konkurrenzkampf wieder etwas mehr. Zumal Stafylidis und Heintz Stammplatzpotenzial haben. Beide machten gegen den SC Freiburg ihr bisher letztes Saisonspiel. In dem Spiel zeigten die Bochumer ihre vielleicht bisher beste Saisonleistung, verloren unglücklich. Asano, Goralski, Heintz und Stafylidis standen in der Startelf.

Mehr News zum VfL Bochum

Das war am 26. August und damit fehlten Stafylidis und Heintz inzwischen mehr als 40 Tage mit ihren Muskelverletzungen. Daher wird es noch dauern, bis sie wieder bei 100 Prozent sind.

VfL Bochum: Stafylidis ein Sechser-Kandidat

Dass beide helfen könnten, ist unbestritten. Heintz könnte der Innenverteidigung mehr Stabilität geben. Stafylidis wäre ein Kandidat für eine Position im defensiven Mittelfeld, könnte aber auch als Linksverteidiger eingesetzt werden.

Letsch versucht trotz der Schwere der kommenden Aufgabe immer auch Optimismus auszustrahlen. Auch für einen kleinen Spaß hat er immer Zeit. Mit Blick auf den kommenden Gegner Eintracht Frankfurt im Heimspiel am Samstag, 15. Oktober, sagte er: „Frankfurt hat jetzt ein schweres Programm vor sich. Tottenham, Bochum, Tottenham.“

Ob er sich am Dienstag noch auf den Weg nach Frankfurt machen wird, ließ Letsch am Dienstagmittag noch offen. „Ich werde mir das Spiel aber auf jeden Fall ansehen. Wenn ich nicht hinfahre, schaue ich es am Fernseher.“

VfL Bochum: Mario Götze bei Eintracht Frankfurt angeschlagen

Dass bei Frankfurt Mario Götze im ersten Spiel gegen Tottenham angeschlagen fehlen wird, nahm Letsch ebenso nur mit einem Schulterzucken zur Kenntnis wie die Tatsache, dass Kolo Muani gegen Bochum gesperrt auf jeden Fall fehlen wird.

„Die Frankfurter können das mit ihrem Champions-League-Kader ausgleichen. Wir tun aber gut daran, weniger auf den Gegner und mehr auf uns zu schauen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum