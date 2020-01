VfL Bochums Trainer Reis: „Mit Zulj sind wir noch variabler“

Als die Sonne unterging am Felsen von Gibraltar, sah man im Stadion der südspanischen Grenzstadt La Linea de la Coneception in zufriedene Gesichter: Der VfL Bochum hat das erste Testspiel nach einer ordentlichen Leistung gegen den ungarischen Tabellenzweiten Mol Fehervar VC mit 2:0 gewonnen und hatte zuvor den ersten Neuzugang des Winters, Robert Zulj von der TSG Hoffenheim, verpflichtet. Stimmen zum Spiel und über den Neuen.

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL: „Die Jungs haben es sehr gut gemacht, gegen eine robuste Mannschaft sehr gut dagegen gehalten, wenig zugelassen, eigene Chancen in der zweiten Halbzeit dann auch genutzt. Alle sind gesund geblieben. Jetzt können wir zufrieden sein und uns auf die nächste Trainingseinheit morgen vorbereiten. Gerade die Jungen haben es auch exzellent gemacht in der zweiten Halbzeit.“

Sebtastian Schindzielorz über Robert Zulj: „Robert ist ein sehr erfahrener Spieler, der trotzdem noch im besten Fußballeralter ist. Er hat gerade in der letzten Saison in der 2. Liga bei Union Berlin gezeigt, dass er zu den herausragenden Akteuren der Liga gezählt hat. Er war zu einem großen Teil am Aufstieg der Berliner beteiligt. Wir freuen uns, dass es geklappt hat.“

Thomas Reis, Trainer des VfL zum Spiel: „Wir wollten auch mal zu Null spielen, wir haben auch viel Wert auf die Defensive gelegt zuletzt. Die Art und Weise, wie die Jungs trotz der Müdigkeit das Spiel angegangen sind, war gut. Es waren auch ein paar Nickeligkeiten da, auch vom Gegner, wir haben die Zweikämpfe gut angenommen, das war für mich heute sehr wichtig. Die Dreier- oder Fünferkette ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wir wollten mehrere Varianten haben, und in der zweiten Halbzeit haben wir mit einer anderen Grundordnung gespielt. Normalerweise ist es egal, in welcher Grundformation man spielt. Man muss die Zweikämpfe auf seiner Position gewinnen, und dann sieht man auch, was die Jungs imstande sind zu leisten.“

Thomas Reis über Robert Zulj: „Er kennt die 2. Liga in- und auswendig, hat auch in der Relegation gegen Stuttgart tolle Spiele gemacht. Er hat jetzt in Hoffenheim leider nicht so die Chance bekommen, das ist vielleicht das Gute für uns. Er ist ein komplett anderer Spielertyp nochmal als wir bisher in den eigenen Reihen haben. Unsere Aufgabe ist es jetzt, ihn schnellstmöglich zu integrieren, da sind wir dann noch variabler.“

Anthony Losilla, Kapitän des VfL: „Das war ein ganz gutes Spiel heute von uns. Eine sehr stabile erste Halbzeit, in der wir mit einem neuen System gespielt haben und defensiv kaum etwas zugelassen haben. Und in der zweiten Halbzeit haben die Jungs die Tore gemacht und richtig gut gespielt. Wir können mit dem Ergebnis und der Art und Weise zufrieden sein.“

Saulo Decarli, Verteidiger des VfL: „Es war ein schöner Test für uns alle, erste und zweite Halbzeit. Schön, trotz der Belastung im Trainingslager so ein Spiel machen zu können. Darauf wollen wir weiter aufbauen. Wir standen sehr kompakt.“

Danny Blum, Offensivspieler des VfL: „Wir haben zwei verschiedene Systeme trainiert in den letzten Tagen. Das war eine sehr gute Vorstellung von uns, wir haben zu Null gespielt. Nach vorne haben wir ein paar gute Chancen liegen gelassen, auch meinerseits, aber in der zweiten Halbzeit haben die Jungs das super gemacht und die Tore erzielt.“