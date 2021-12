VfL gegen BVB: Das andere Revierderby, nicht das kleine

Essen. Bochum gegen Dortmund - da sind die Rollen verteilt. Doch der BVB sollte den VfL nicht unterschätzen. Sonst ergeht es ihm wie 2007. Ein Kommentar.

Ganz schön hoch her ging es bei Borussia Dortmund im März 2007. Nach Thomas von Heesen sagte auch Felix Magath ab, der neue Trainer hieß dann Thomas Doll. Sein Vorgänger Jürgen Röber hatte entnervt das Handtuch geworfen und war damit einer Entlassung zuvorgekommen. Letzter Auslöser für die Trennung war das Revierderby in Bochum. Das nämlich hatte der VfL mit 2:0 gewonnen, und mit diesem einen Spiel war in Dortmund aus Sorge Panik geworden. Denn der BVB hatte nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Tobende Fans gewährten dem Mannschaftsbus der Schwarz-Gelben am Ruhrstadion erst nach ausgiebiger und anstregender Diskussion mit den Profis freie Fahrt.