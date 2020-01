VfL-Trainer Reis probiert gegen Bukarest erneut viel aus

Der VfL Bochum hat sich in seinem zweiten Testspiel im Trainingslager mit 1:1 (0:1) von Dinamo Bukarest getrennt. Im Stadion des südspanischen Linea de la Conception mit Blick auf den Felsen von Gibraltar wechselte Trainer Thomas Reis wie schon beim 2:0-Sieg gegen den ungarischen Tabellenzweiten Mol Fehervarc am Mittwoch zur Halbzeit komplett durch. Tom Weilandt glich die Führung der Rumänen in der 64. Minute aus.

VfL Bochum: Zwei Ausfälle beim Trainingslager

Trainer Reis verzichtete vorsichtshalber auf den leicht angeschlagenen Rechtsverteidiger Cristian Gamboa, im Ernstfall hätte er gespielt. Verletzt haben sich am Freitag dagegen Co-Trainer Heiko Butscher (Innenbandriss im linken Knie), der die Mannschaft dennoch mit betreute, und der dritte Torwart Paul Grave. Der Keeper zog sich einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zu und fällt voraussichtlich vier Wochen aus.

Abgestrafte Spieler fehlen in der Startelf

In der Startelf fehlten die Stammkräfte Danny Blum, Silvere Ganvoula und Danilo Soares, die am Vortag eine Sondereinheit absolvieren mussten, nachdem sie am Donnerstag beim Pyramidenlauf offenbar nicht alles aus sich herausgeholt hatten. „Ich habe mit allen noch einmal gesprochen. Sie haben die Entscheidung angenommen und in ihrer Laufeinheit am Freitag auch gut reagiert“, so Reis, für den das Thema damit erledigt ist. „Ich habe ihnen auch gesagt, wie wichtig sie für die Mannschaft sind und dass sie eine Vorbildfunktion haben.“

Am Mittwoch erst steigt gegen den KFC Uerdingen (11 Uhr in Bochum) die Generalprobe vor dem Zweitliga-Auftakt in Bielefeld, dann dürfte das Trio wieder von Beginn an spielen.

VfL-Trainer Thomas Reis testet gegen Bukarest Varianten

Gegen den rumänischen Traditionsverein probierte Reis wie angekündigt eine weitere Variante. Er spielte mit einer Viererkette, einer Raute und zwei Spitzen, gegen den Ball formierte sich ein 4-3-3. Robert Tesche übernahm die Position auf der Sechs, Anthony Losilla und Vitaly Janelt, der sich wieder in den Fokus gespielt hat in Spanien, agierten auf den Halbpositionen, und Neuzugang Robert Zulj durfte nach nur zwei Einheiten mit dem Team bisher bereits seine Lieblingsrolle auf der Zehn übernehmen.

In der Innenverteidigung erhielten die erfahreneren Patrick Fabian und Saulo Decarli den Vorzug vor den jungen Simon Lorenz und Armel Bella-Kotchap. Mit Fabian, der bisher noch keinen Ligaeinsatz hat, und Decarli ist auch in Bielefeld zu rechnen, unabhängig von einer Vierer- oder Dreierkette. Für Gamboa rückte Stefano Celozzi, für Soares Maxim Leitsch in die Startelf. Leitsch hat im Trainingslager einige Schritte nach vorn gemacht. Bleibt er nach bald 16 Monaten ohne Pflichtspieleinsatz stabil, könnte er in ein paar Wochen eine echte Alternative sein, sowohl als Linksverteidiger als auch und vor allem als linker Innenverteidiger.

Im Angriff legten Simon Zoller, der aufgrund seines Einsatzes vorerst gesetzt sein dürfte, und Manuel Wintzheimer (für Ganvoula) los. In den ersten 20 Minuten dominierte der VfL die Partie, Janelt vergab nach Zollers Flanke bereits nach drei Minuten freistehend die Führung, und nach einer Leitsch-Flanke von links köpfte Wintzheimer den Ball knapp neben das Tor (13.). Konsequenter waren die Rumänen. VfL-Debütant Zulj, der die Freistöße aus dem Halbfeld schlug, ansonsten aber noch nicht richtig ins Spiel fand, leistete sich an der Strafraumgrenze ein Foul. Den fälligen Freistoß verwandelte Deja Sorescu direkt – es war der erste Torschuss von Bukarest und gleich der erste Treffer (27.). Ansonsten ließ Bochum keine Torchance zu, nutzte selbst aber auch eine Dreifachchance nicht (32.).

Vor der Heimsreise steht noch eine Trainingseinheit an

In der Pause wechselte Trainer Reis doch noch einmal komplett durch, taktisch blieb es beim 4-4-2 mit Thomas Eisfeld, der seinen 27. Geburtstag feierte, auf der Sechs und Chung-Yong Lee auf der Zehn. Der zweite Torschuss der nun überlegenen Rumänen verfehlte sein Ziel (50.), Torwart Drewes verhinderte auf der Linie ein Fast-Eigentor von Bella-Kotchap bei einer verunglückten Abwehraktion (52.), auch Sorescu schoss vorbei (55.). Doch Bochum schlug zurück: Nach einer starken Kombination über Soares und Blum vollstreckte Weilandt aus kurzer Distanz zum Ausgleich (65.). Weil Bukarest-Torwart bei einem Pantovic-Schuss auf der Hut war (85.), blieb es beim 1:1 nach einer durchwachsenen Leistung.

Am Sonntagvormittag steht noch eine Einheit an, am Abend kehrt der VfL dann nach Deutschland zurück.

VfL Bochum – 1. Halbzeit: Riemann – Celozzi, Decarli, Fabian, Leitsch – Tesche – Losilla, Janelt – Zulj – Zoller, Wintzheimer. 2. Halbzeit: Drewes – Osei-Tutu, Bella-Kotchap, Soares – Eisfeld – Pantovic, Weilandt – Lee – Blum, Ganvoula.

Tore: 0:1 Sorescu (27.), 1:1 Weilandt (65.)