Vor Bayern-Spiel: VfL Bochum weist auf Parkplatzprobleme hin

Der Auftritt des VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt war mutig, fast eines Spitzenteams würdig. Respekt vor dem Gegner, ja. Aber Angst? Die scheint die Mannschaft von Thomas Letsch derzeit nicht zu kennen. Beim Tabellen-Sechsten wäre sogar ein Sieg drin gewesen, hätte Rückkehrer Takuma Asano eine seiner zwei hochkarätigen Chancen im zweiten Durchgang genutzt. Ist mit solch einer Leistung auch gegen den FC Bayern am kommenden Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) etwas drin? Darüber diskutieren in unserer neuen Folge von „Anne Castroper - der Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk“ von WAZ und Radio Bochum die beiden VfL-Reporter Markus Rensinghoff und Stefan Döring mit Moderatorin Annalena Fedtke.

„Anne Castroper - der Stadtwerke-Bochum-VfL-Talk“: So kann der FC Bayern in Schach gehalten werden

Bochum VfL gegen FCB ist ausverkauft. Am Spieltag finden zudem parallel Veranstaltungen statt. Ein Parkhaus bleibt gesperrt.

Einer der großen Vorteile des Vonovia Ruhrstadions ist, dass es vom Bahnhof aus gut zu Fuß oder mit Bus oder U-Bahn bestens zu erreichen ist. Wer mit dem Auto anreist, hat da deutlich mehr Probleme. Sie werden beim ausverkauften Spiel des VfL Bochum am Sonntag beim Spiel gegen die Bayern noch etwas größer sein.

Einige Baustellen in der Stadt sowie Parallelveranstaltungen verzögern und erschweren auch am Sonntag die Anfahrt. Die Vollsperrung der Harpener Straße im Bereich der Lohring-Brücke erschwert die An- und Abreise in dem Bereich extrem. Die Brücke kann aktuell nur zu Fuß überquert werden. Die Stadt geht derzeit davon aus, dass die Baustelle dort bis Anfang März bestehen bleibt. Beim Heimspiel gegen RB Leipzig Anfang März werden die Probleme also noch bestehen.

Parallele Veranstaltungen im Ruhrcongress und beim Starlight Express

Im Ruhrcongress und bei Starlight Express finden an diesem Sonntag zudem Veranstaltungen statt. Dazu kommt, dass im Parkhaus Stadionring bis zum Ende der Saison Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, Teile des Innenbereiches sind temporär gesperrt. Zusätzlich ist die Tiefgarage des Ruhrcongress wegen der besagten Veranstaltung für VfL-Fans gesperrt.

Es stehen also nur sehr wenige Parkplätze im Umfeld zur Verfügung. Eine Parkhaus-Alternative ist das P7 Kurt-Schumacher-Platz in der Innenstadt in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Grundsätzlich empfiehlt der VfL dringend eine frühe Anreise, möglichst ohne PKW.

