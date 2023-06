Völler: DFB-Elf gegen Ukraine „einen Tick zu pomadig“

Warschau Der Auftritt der DFB-Auswahl gegen die Ukraine hat auch Rudi Völler zu großen Teilen nicht gefallen. Jetzt will es die Nationalmannschaft besser machen - auch mit Blick auf die Heim-EM.

Sportdirektor Rudi Völler hat nach dem enttäuschenden Remis gegen die Ukraine eine Leistungssteigerung der DFB-Auswahl angekündigt.

„Wir wollen es besser machen, und wir wissen ja, dass wir die Spieler haben, die die Menschen begeistern können“, sagte der 63-Jährige am Mittwochmorgen in der Sendung „Promi-Takeover“ von Hit Radio FFH. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt an diesem Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen.

Das 3:3 am vergangenen in Bremen sei „schon ärgerlich“ gewesen, der Auftritt der Nationalspieler „einen Tick zu pomadig“, sagte Völler. „Vor allem in den ersten 20 Minuten haben wir wunderbaren Fußball gespielt. (...) Für unsere Ansprüche war es natürlich trotzdem viel zu wenig.“ Entsprechend sei innerhalb des Teams im Anschluss „keine gute Stimmung“ gewesen. „Jeder wusste ja, dass du gegen die Ukraine auch gewinnen kannst oder teilweise musst.“

Exakt ein Jahr vor dem Anpfiff des Eröffnungsspiels der Heim-Europameisterschaft blickte der frühere DFB-Teamchef positiv voraus. „Sobald wir richtig guten Fußball spielen und das Engagement so ist, wie wir uns das alle vorstellen, haben wir auch die Unterstützung, die wir nächstens Jahr brauchen“, sagte Völler.