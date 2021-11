Vor Schalke-Spiel: Werder Bremen verkündet Rücktritt von Anfang

Bremen. Markus Anfang ist nicht mehr Trainer von Werder Bremen. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen eines angeblich gefälschten Impfzertifikats.

Nach dem großen Wirbel um die angebliche Nutzung eines gefälschten Impfzertifikats ist Markus Anfang als Trainer von Werder Bremen zurückgetreten. Das gab der Fußball-Zweitligist am Samstagmorgen bekannt. Am Samstagabend trifft Werder im Weserstadion auf den FC Schalke 04 (20.30 Uhr/Sport1 und Sky).

„Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende. Ich habe daher die verantwortlichen Personen um die umgehende Auflösung meines Vertrages gebeten, diesem Wunsch haben sie entsprochen“, wird Anfang in der Werder-Mitteilung zitiert.

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass gegen den 47-Jährigen Ermittlungen wegen eines gefälschten Impfzertifikats laufen. Anfang hatte die Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Auch Co-Trainer Florian Junge legte in Bremen sein Amt nieder.

Anfang wehrte sich gegen Vorwurf des Impfbetrugs

Am Donnerstagabend hatte Werder noch eine Mitteilung veröffentlicht, in der Anfang ausführlich zu Wort kam: „Ich habe genau wie jeder andere doppelt geimpfte Bürger meine beiden Impfungen in einem offiziellen Impfzentrum erhalten und dafür die entsprechenden Aufkleber im gelben Impfpass bekommen. Den habe ich anschließend in der Apotheke digitalisieren lassen und ging selbstverständlich davon aus, dass damit alles seine Ordnung hat“, sagte Anfang.

Das glaubte vorerst offenbar auch Frank Baumann, der nach dem Abschlusstraining am Freitagvormittag Stellung bezog. „Markus hat uns versichert, dass alles korrekt gelaufen ist und dass er auch geimpft ist“, sagte Werders Sport-Geschäftsführer. „Und von daher gibt es aus unserer Sicht auch keinen Grund, daran zu zweifeln.“

Bericht über Entlassung von Anfang

Vor der offiziellen Kommunikation durch Werder hatte der Kicker von einer Entlassung Anfangs berichtet. Der gebürtige Kölner hatte das Traineramt bei Werder im Sommer angetreten, zuvor hatte der frühere Profi unter anderem Darmstadt 98 und den 1. FC Köln trainiert.

Vor dem Spiel gegen Schalke ist die knapp fünfmonatige Amtszeit von Anfang in Bremen nun vorbei. Wer am Samstagabend bei dem Duell der beiden Traditionsklubs auf der Werder-Bank sitzen wird, ist noch offen.

Fritz positiv auf Corona getestet

Beben dem Wirbel um Anfang muss Werder auch vorerst auf seinen Leiter Profifußball Clemens Fritz verzichten. Der 40-Jährige wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das teilte Werder am Samstag mit.

„Clemens hatte einen positiven Corona-Befund im häuslichen Umfeld, so dass er auch einen Test gemacht hat, der ebenfalls positiv ausgefallen ist“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Fritz habe keine Symptome. Die Quarantäne betreffe nur ihn, da alle Hygienemaßnahmen im Umgang mit der Mannschaft eingehalten worden seien. (fs)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball