Vor Türkei-Spiel: DFB-Team trifft sich am Montag

Frankfurt/Main Zwei Bewährungsproben hat Bundestrainer Nagelsmann 2023 noch. Der DFB gibt den Fahrplan der Vorbereitung für die Spiele gegen die Türkei und Österreich bekannt. Einige Fans können sich freuen.

Julian Nagelsmann versammelt seinen Kader für die letzten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr gegen die Türkei und in Österreich am kommenden Montagvormittag bis 11.00 Uhr in Frankfurt.

Wie der DFB mitteilte, wird die erste Trainingseinheit der DFB-Auswahl auf dem Platz am Verbands-Campus dann am Dienstagvormittag um 11.00 Uhr stattfinden. Dann dürfen auch knapp 100 Fans, die vom DFB bei verschiedenen Aktionen ausgewählt werden, Kapitän İlkay Gündoğan und dessen Kollegen zuschauen.

Bereits am Vortag können zehn Anhänger des Nationalteams sich bei einem sogenannten Kabinengespräch mit einem Profi unterhalten. Die Teilnehmer dieser Fan-Aktion werden unter Online-Bewerbern ausgelost. Der DFB hatte nach dem WM-Scheitern in Katar im Vorjahr angekündigt, wieder mehr direkten Kontakt zu seinen Fans zuzulassen. Bundestrainer Nagelsmann gibt seinen Kader am Freitag bekannt.

Am Spielort in Berlin wird die DFB-Auswahl erst nach vier Vorbereitungstagen in Frankfurt eintreffen. Im praktisch ausverkauften Olympiastadion wird dann am 18. November (20.45 Uhr/RTL) das letzte Heimspiel des Jahres gegen die Türkei stattfinden. In Wien tritt die DFB-Auswahl am folgenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen das schon für die EM 2024 qualifizierte österreichische Team von Trainer Ralf Rangnick an.