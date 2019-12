Warum das DFB-Team von der Hammergruppe profitieren kann

Todesgruppe! Hammerlos! Frühes Aus droht! Die Zeilen, mit denen deutsche Sportjournalisten nach der Auslosung für die Europameisterschaft 2020 hantierten, waren so martialisch wie erwartbar. Und es steckt ja auch viel Wahrheit darin: Frankreich, der Weltmeister von 2018, dazu Portugal, der Europameister von 2016 – von Losglück kann man da nicht wirklich sprechen. Dazu noch ein dritter Gegner über die Play-offs, der aber nicht mehr wirklich ins Gewicht fällt.

Hat es Bundestrainer Joachim Löw also richtig schlecht erwischt mit dieser Auslosung? Quatsch. Natürlich, es hätte leichtere Gruppen gegeben, zumindest auf dem Papier. Die Niederlande etwa, in der Qualifikation Zweiter hinter Deutschland, bekommen es mit der Ukraine und Österreich zu tun.

Aber: Die Portugiesen sind längst nicht so stark, wie sie oft gemacht werden. Der Triumph bei der EM war durchaus glücklich. Die aktuelle EM-Qualifikation schloss Portugal auf Platz zwei der Gruppe B ab – hinter der Ukraine.

Außerdem muss es nicht schlecht sein, wenn die Gruppengegner richtig gut sind – im Gegenteil. Bei der EM 2018 scheiterte die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase ja nicht an der Qualität der Gegner, sondern an der eigenen Überheblichkeit. Das wird dieses Mal garantiert nicht passieren. Das Turnier beginnt gleich mit dem Spiel gegen Frankreich, mit dem maximalen Ernstfall also.

Spielweise von Frankreich und Portugal könnte Deutschland helfen

Bundestrainer Löw dürfte es sogar entgegen kommen, dass seine Mannschaft in dieser Gruppe nicht als klarer Favorit gilt. Er kann den spielerischen Stilwandel, den er anstrebt, weiter vorantreiben. Gegen Frankreich und Portugal kann er auf eine kompakte Defensive und schnelles Umschaltspiel setzen – genau die Spielweise, von der er sich die größte Hoffnung macht, den Titel zu holen. Ginge es nur gegen deutlich schwächere Gegner los, wäre das nicht möglich, dann müsste die Mannschaft ihr Spiel während des Turniers umstellen. So kann man sich von Beginn der Vorbereitung vor allem auf einen Stil konzentrieren.

Und, um zum Abschluss eine Phrase zu bemühen: Wer den Titel holen will, muss ohnehin jede Mannschaft schlagen.