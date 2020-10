Was der Steinhaus-Abschied für Frauen im Fußball bedeutet

Es lief die 66. Minute im Supercup zwischen Bayern und Dortmund, als ein Bild entstand, das zur Ikone taugt. Zu sehen ist, wie Bibiana Steinhaus die Gelbe Karte zeigt. Vor der Schiedsrichterin lamentiert Bayerns Hernandez. Sein Gesicht ist direkt vor ihrem. Doch Steinhaus bleibt ungerührt. Sie schaut ihn streng an, sie weicht nicht zurück. Dieses Bild dokumentiert, wie die 41-Jährige die letzte Gelbe Karte ihrer Karriere zeigt. Und es sagt alles über Bibiana Steinhaus. Über ihre Widerstands-, ihre Durchsetzungskraft. Über ihre Souveränität und ihre Autorität auf dem Platz.

Ein Bild mit Symbolcharakter: Bibiana Steinhaus zeigt Lucas Hernandez die Gelbe Karte - es ist die letzte ihrer Karriere gewesen. Foto: Andreas Gebert / dpa

2017 wurde Bibiana Steinhaus zur ersten Schiedsrichterin in der Fußball-Bundesliga der Männer. Der Aufstieg war verdient – sie wurde zum Vorbild für Frauen in der Männerwelt Fußball. Eine Pionierin wider Willen allerdings. Sie versichert, es sei nie ihr Ziel gewesen, irgendwo die erste Frau zu sein. Sie wollte lediglich tun, was sie liebte, und das auf höchstem Niveau. Nach einem beschwerlichen Weg schaffte sie dies.

Nein, es ist nicht alles gut

Ihre Anwesenheit im Profifußball veränderte die Debatte, öffnete Türen. Dass nun Frauen wie Christina Rühl-Hamers es in entscheidende Positionen bei Klubs wie Schalke 04 – immerhin lange geführt von Macho-Manager-Legende Rudi Assauer – schaffen, weil sie gut sind, hat auch mit Steinhaus zu tun.

Alles gut also? Nein. Fußball und Frauen – das passt, das gehört für einige noch immer nicht zusammen. Dazu zwei Beispiele aus dem Alltag.

„Jetzt unterhalte ich mich schon mit einer Frau über Fußball“

1) Eine Frau und ihr Begleiter sitzen in der Bahn. Ein Mann setzt sich dazu. Er fängt an, über Fußball zu fachsimpeln, sucht immer wieder den Blick des Begleiters. Er bemerkt erst gar nicht, dass sie ihm die Antworten gibt. Und als es ihm auffällt, passt es ihm nicht: „Jetzt unterhalte ich mich schon mit einer Frau über Fußball.“

2) Eine 16-Jährige ist großer Fan von Paris Saint-Germain, sie guckt alle Spiele, kennt sich aus. Doch auf dem Schulhof wird sie belächelt. Die Jungs sagen Sätze wie: „Du bist doch nur Neymar-Fan.“ Nein, ihr Favorit ist Mbappé. Sie kann auch erklären warum, doch zuhören will ihr keiner. Dabei hat sie mehr Ahnung als viele andere.

Gegen die Barriere in den Köpfen

Die Barriere in den Köpfen, sie ist noch da. Auf manche Frauen wirkt das abschreckend. Dass noch keine Steinhaus-Nachfolgerin bereit steht, ist schade. Doch die Barriere hat Risse bekommen. Es gibt Trainerinnen wie Inka Grings und Imke Wübbenhorst, die sich trauten, Männermannschaften zu übernehmen. Und es gibt nun diese Schiedsrichterin, die es geschafft hat, gewürdigt zu werden und mit ihrem Abschied eine Lücke zu hinterlassen. Der Weg für die nächste Generation ist geebnet.