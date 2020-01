Köln. Es bahnt sich ein Bundesliga-Hammer an: Lukas Podolski (34) macht den Fans des 1. FC Köln Hoffnung auf ein Comeback. Er kündigt Gespräche an.

Weltmeister Lukas Podolski vor Rückkehr zum 1. FC Köln

Lukas Podolski lässt seine Fans wissen, wo er sich am wohlsten fühlt. Wenige Tage nach seinem letzten Spiel für den japanischen Fußball-Erstligisten Vissel Kobe hat der ehemalige Nationalspieler auf seinem Instagram-Profil bereits vier Bilder aus seiner Heimatstadt Köln veröffentlicht, die ihn bei unterschiedlichen Projekten zeigen. Keines davon hat mit Fußball zu tun. Es ging um einen Döner-Imbiss und einen Klamottenladen. Doch bald könnte er wieder Fotos vom Geißbockheim posten. Denn Podolski hat die Spekulationen um eine Rückkehr zum 1. FC Köln selbst angeheizt.

1. FC Köln beschäftigt sich mit Podolski-Rückkehr

„Mein Vertrag ist offiziell beendet in Japan“, sagte der Weltmeister von 2014 bei RTL. „Jetzt schaue ich mich um, was als nächstes passiert.“ Schon seit einigen Monaten beschäftigt sich die Klubführung des Bundesliga-Aufsteigers mit einer Rückkehr des Stürmers. Nach Informationen dieser Redaktion zieht Köln ernsthaft in Erwägung, Podolski für die Bundesliga-Rückrunde zu verpflichten. Der 34-Jährige erklärte, dass es bald konkrete Gespräche geben soll. „Es wird auf jeden Fall ein Treffen stattfinden mit den FC-Verantwortlichen, wo wir uns austauschen.“

Offen sei laut Podolski, in welcher Funktion der 130-malige Nationalspieler künftig für die Kölner arbeiten könnte. „Ob ich dann als Spieler noch mal zurückkehre, das muss man dann sehen“, sagte er.

Lukas Podolski will "noch zwei oder drei Jahre" spielen

Zunächst müsste geklärt werden, wie lange Podolski für die Kölner auf dem Platz stehen würde. Nach seinem Japan-Abenteuer wolle der Stürmer noch mindestens zwei Jahre „auf einem guten Niveau“ Fußball spielen. Der Express hatte darüber berichtet, dass Podolski maximal noch ein halbes Jahr für die abstiegsbedrohten Kölner spielen solle und anschließend eine Stelle als Jugendtrainer im Klub übernehmen könnte. Klar scheint nur zu sein, dass es eine Zusammenarbeit geben wird. „Ich habe auch immer wieder gesagt, dass ich Lust und Bock habe, diesen tollen Verein mit zu entwickeln“, sagte Podolski.