Werder Bremen zerbröselt - Was wird aus Kohfeldt?

Noch gibt es diese Bilder am Weserstadion nicht: jene, auf denen Florian Kohfeldt auf dem Parkplatz gegenüber dem Profitrakt in seinen Dienstwagen steigt, sich hinter der getönten Scheibe versteckt und davonbraust. Vorerst geht es weiter wie am Mittwochmorgen, als der Trainer des SV Werder Bremen seine Spieler wieder auf den Platz führte.

Genauso wie es der 37-Jährige am Dienstagabend nach der 0:5-Demontage im Fußball-Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 angekündigt hatte. Er hatte sehr genau zugehört, was ihm die Fans am Zaun der Ostkurve zugerufen hatten: weitermachen, nicht weglaufen. Sein Versprechen: „Es ist eine unfassbare Wut in mir. Ich werde mit allem kämpfen, was ich habe. Und ich bin mir sicher, dass man mich lässt.“

Bremen spielt nun gegen Köln

Tatsächlich verweigert sich Geschäftsführer Frank Baumann den branchenüblichen Mechanismen. „Wir diskutieren hier nicht über, sondern mit dem Trainer. Florian ist nach wie vor davon überzeugt, dass er und wir gemeinsam mit der Mannschaft da rauskommen. Die Mannschaft ist gefordert, einiges an den Trainer zurückzugeben, an einen Trainer, der sich mit jedem beschäftigt und jeden vorangebracht hat.“

Wenn schon die Spieler den Kampf nicht annehmen, kämpft wenigstens der Manager. Wie das Kellerduell beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den Umschwung bringen soll, erscheint unklar. Die Hanseaten taumelten wie betäubt über den Rasen, als hätte es Stunden zuvor einen Mannschaftsabend mit Feuerzangenbowle auf dem Bremer Weihnachtsmarkt gegeben.

Die Auflösungserscheinungen wirken so krass, dass Kohfeldt ankündigte: „Wir werden ganz sicher so nicht weitermachen.“ Wie schockiert er selbst war, verriet diese Aussage: „Heute muss man über die reden, die auf dem Platz standen. Heute hätte es eigentlich gar keinen Trainer gebraucht.“

Eine solche Anklage war die Kehrtwende um 180 Grad. Den Schutzschild wegzuziehen, ist indes überfällig, weil die Schönrednerei der sportlichen Leitung zu lange ein Teil der Problematik war. Eine in Einzelteile zerbröselte Mannschaft hat sich drei Offenbarungseide binnen zehn Tagen geleistet – 0:1 gegen den SC Paderborn, 1:6 beim FC Bayern, nun 0:5 gegen Mainz 05. Jedes sah für sich wie ein Bewerbungsspiel für die Zweite Liga aus.

Selbst dem ansonsten so besonnenen Baumann platzte der Kragen. „Vor dem Spiel und in der Halbzeit motivieren sich die Jungs, dass die Wände wackeln. Aber dann ist es ein Alibi-Gekicke. Ich muss mich nicht drinnen anschreien und draußen alles über mich ergehen lassen.“ Der 44-Jährige wirkte erzürnt hoch zehn. „Jeder lässt den Kopf hängen, trabt vor sich hin.“

Sätze wie Peitschenhiebe, die an die Traumtänzer mit dem Weihnachtsbaum auf dem Trikot gerichtet waren. In Bremen steht mit 40 Gegentoren die Schießbude der Liga – Torwart Jiri Pavlenka gibt eine beinahe bedauernswerte Figur ab, weil die laxe Verteidigungshaltung seiner Vorderleute sich wie ein roter Faden durch eine „Scheiß-Saison“ (Kohfeldt) zieht.

Bremen-Profi Sahin mit schlaffer Haltung

Stellvertretend gestand Kapitän Niklas Moisander: „Wir müssen uns schämen.“ Kohfeldt muss nun Präzedenzfälle schaffen. Aber die Liste ist lang: Nuri Sahin, nach 27 Minuten vom Feld geholt, hat mit seiner schlaffen Haltung jedwede Ansprüche verspielt, Yuya Osako legt ein Zweikampfverhalten wie bei den F-Junioren an den Tag, Maximilian Eggestein braucht eine Pause, Michael Lang hat kein Bundesliganiveau.

Dass es am Samstag in Köln um Grundsätzliches für die Grün-Weißen geht, steht fest. Der Trainer mag vom Manager vernommen haben, es werde auch „auf Strecke“ keine Diskussionen um seine Person geben, aber Aufsichtsratschef Marco Bode öffnete die Tür bereits einen winzigen Spalt: „Ich würde es immer noch so beschreiben, dass wir mit dem Trainer da rauskommen.“ Wird dieser Glaube nicht wenigstens hauchzart vor Weihnachten unterfüttert, könnte der Ex-Nationalspieler für eine Vereinsikone plädieren, die inzwischen als Technischer Direktor angestellt ist: Thomas Schaaf.