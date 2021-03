Wichtige Tipps für Nachwuchsspieler - und noch viel mehr

Essen. Der frühere Journalist Kai Psotta hat ein Buch über den Weg in den Profifußball geschrieben. Es ist auch ein teils bedrückendes Sittenbild.

Gegen Ende des Buches kommt Peter Knäbel zu Wort. Der Mann also, den die jüngsten chaotischen Volten beim FC Schalke in die sportliche Verantwortung gespült haben, der bis dahin aber die Knappenschmiede geleitet hat, die renommierte Nachwuchsabteilung des Klubs. Auch bei anderen großen Klubs hat sich Knäbel schon um den Nachwuchs gekümmert, er ist einer der großen Experten in Deutschland bei diesem Thema. Und er sagt: "Im Zentrum muss immer der Junge mit dem Ball stehen."

Klingt banal, ist es aber offenbar nicht – das wird mehr als deutlich, je länger man liest im Buch "Kicken wie die Profis" des früheren Journalisten und heutigen Spielerberaters Kai Psotta. "Alles, was du auf dem Weg zum Bundesligastar wirklich wissen musst", verspricht der Untertitel. Allerdings soll das Buch keine Gebrauchsanweisung liefern, die man einfach befolgen muss, damit aus einem talentierten Nachwuchsspieler ein Bundesliga-Profi gibt, sagt der Autor Psotta. Denn: "Die gibt es nicht! Dieses Buch lässt verschiedene Meinungen, Ansätze und Theorien zu und gelten."

Drei Zielgruppen hat das Buch im Blick: junge Spieler, die Profis werden wollen, deren Eltern – und alle, die im Jugendfußball als Trainer oder Verantwortliche arbeiten. Dazu hat Psotta seine Kontakte als früherer Journalist und Spielerberater genutzt und eine Reihe hochkarätiger Experten zu Wort kommen lassen. Menschen, die ein gewichtiges Wort mitzureden im Jugendfußball – oder die aus eigener Anschauung wissen, wie der Weg zum Profi funktioniert.

Beiträge von vielen bekannten Protagonisten

Da sind bekannte Gesichter wie Oliver Bierhoff, der Direktor Nationalmannschaften beim Deutschen Fußballbund. Die Weltmeister Toni Kroos und Miroslav Klose, Bundesligaprofi Marco Richter, die Trainer Erik ten Hag und Julian Nagelsmann, DFB-Jugendcheftrainer Meikel Schönweitz, Peter Knäbel und Bernhard Peters.

Dazu kommen Danny Galm, Martin Heck oder Levent Sürme, einige der besten Nachwuchstrainer Deutschlands. Gürkhan Karahan, jahrelang Jugendscout bei Bundesligisten. Und Ernst Tanner, der bei 1860 München einst einen scheinbar unerschöpflichen Strom an Talenten hervorbrachte und danach bei der TSG Hoffenheim und im RB-Fußballkosmos die Nachwuchsarbeit verantwortete.

Hilfreiche Tipps für junge Nachwuchsspieler

Namen, die eher nur Experten etwas sagen dürften, deren Beiträge zum Buch aber oft die stärksten sind – weil sie nah dran sind an der Materie und kein Blatt vor den Mund nehmen. Und aufgeschrieben hat es der frühere Journalist Psotta so lesenswert und unterhaltsam, dass man zu keiner Zeit das Gefühl hat, ein Sachbuch durchzuarbeiten.

So kommen viele hilfreiche Hinweise für junge Menschen heraus, die von einer Profikarriere träumen, und gerade die ersten 170 Seiten dürften sie interessiert verschlingen: Man ist nah dran, fast dabei in der Kabine, wenn die Trainer Galm, Sürme und Heck mit ihren Spielern arbeiten. Man liest, was Kroos jungen Fußballern mit auf den Weg gibt. Und man leidet fast mit, wenn der schwierige Weg Marco Richters zum Profi nachgezeichnet wird.

Mehr als eine Gebrauchsanweisung

Tatsächlich aber ist das Buch keine Gebrauchsanweisung. Oder besser: Es ist mehr als eine Gebrauchsanweisung. Vielmehr liefern die vielen Kapitel, die vielen Einsichten vor allem ein ernüchterndes Bild vom Zustand des deutschen Jugendfußballs.

Denn gerade die Experten zählen ja immer wieder die gleichen Probleme auf: die Überorganisation und die Überfrachtung der jungen Spieler, die statt kreativen Draufgängern gleichförmige Passmaschinen erzeugt. Die Eltern, die aus falschem Ehrgeiz enormen Druck entfachen oder ihren Kindern alle Hindernisse aus dem Weg räumen und ihnen dadurch abgewöhnen, gegen Widerstände anzukommen – und die diese Buch daher dringend lesen sollten.

Bierhoff mit warnenden Worten

Die Trainer, die den Jugendfußball als Durchgangsstation nach oben sehen und daher wie ihre Vorgesetzten nur auf Ergebnisse statt auf die Entwicklung der Spieler schauen. Die Berater, die Talente immer früher umgarnen und ihnen genauso das Blaue vom Himmel versprechen wie die Verantwortlichen der Nachwuchsleistungszentren. Die falschen Erwartungen, die an allen Ecken und Enden geschürt werden. Und die vielen Menschen, die den Jugendfußball und seine Protagonisten nur wie eine Kopie des Profifußballs betrachten.

Auch der DFB-Direktor Bierhoff zählt in seinem Beitrag viele dieser Probleme auf – sodass man sich unwillkürlich fragt, wie es denn so weit kommen konnte, wenn so viele Leute, die so viel zu sagen haben, so viele Probleme derart klar benennen. Aber das ist dann vielleicht der Stoff für ein nächstes Buch, dieses ist ja schon prall gefüllt – und sehr empfehlenswert.

Kai Psotta

Kicken wie die Profis

Alles, was du auf dem Weg zum Bundesligastar wirklich wissen musst. Mit den wichtigsten Tipps und Tricks von den besten Profimachern Taschenbuch, 288 Seiten

10,99 Euro