Wie Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel Chelsea an Europas Spitze geführt hat

Porto. Der FC Chelsea hat sich im Finale der Champions League überraschend gegen Manchester City durchgesetzt. Thomas Tuchel im Trainer-Olymp angelangt.

Ganz nebenbei hat Thomas Tuchel in seiner bisher größten Nacht als Trainer dann auch noch seinen Chef kennengelernt. Wegen eines verwehrten Visums hat Roman Abramowitsch seit drei Jahren kein Spiel seines FC Chelsea in England besucht, doch beim Finale der Champions League gegen Manchester City im Estádio do Dragão in Porto saß der russische Milliardär auf der Tribüne. Nach dem 1:0-Erfolg durch den Treffer von Kai Havertz fand er seinen Weg auf den Rasen, gratulierte den Chelsea-Profis und wechselte ein paar Worte mit Tuchel, den er Ende Januar als Nachfolger der überforderten Klub-Ikone Frank Lampard installiert hatte. “Es war der beste Moment für das erste Treffen”, sagte Tuchel später über die Begegnung und scherzte: “Oder der schlechteste? Von hier an kann es nur abwärts gehen.”