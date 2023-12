WM der U17-Junioren ab 2025 jährlich

Die FIFA will die U17-WM ab 2025 jährlich stattfinden lassen.

Surakarta Die Fußball-Weltmeisterschaft der U17-Junioren soll von 2025 an jährlich stattfinden. Das geht aus einer Mitteilung des Weltverbandes FIFA hervor.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der U17-Junioren soll von 2025 an jährlich stattfinden. Das geht aus einer Mitteilung des Weltverbandes FIFA hervor.

„Eine jährliche FIFA U-17-Weltmeisterschaft könnte die Entwicklung des Fußballs völlig verändern. Sie könnte auf der ganzen Welt für jedes Kind, das sich als Spieler entwickelt und wächst, einen bedeutenden Unterschied machen“, sagte der frühere paraguayische Nationalspieler Julio Gonzalez, Mitglied der Technischen Studiengruppe der FIFA, der bei der laufenden WM in Indonesien technische, taktische und physische Trends analysiert.

Seit der Premiere 1985 wird die U17-WM im Zwei-Jahres-Rhythmus ausgetragen und war lediglich 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Beim aktuellen Turnier spielt die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an diesem Samstag (13.00 Uhr live/RTL und Sky Sport News sowie SkySport-App) in Surakarta gegen Frankreich um den Titel. Ein Gastgeber für die U17-WM in zwei Jahren steht noch nicht fest.