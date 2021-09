WM-Quali: Van-Gaal-Comeback misslingt - Ronaldo-Weltrekord

Essen. Am Donnerstag startete eine Woche mit vielen WM-Qualifikationsspielen. Im Blickpunkt: Das Comeback von Louis van Gaal und Cristiano Ronaldo.

Beim Comeback von „Tulpengeneral“ Louis van Gaal als Bondscoach haben die Niederlande einen wichtigen Erfolg auf dem Weg zur Fußball-WM 2022 verpasst. Im Duell mit Erling Haalands Norwegern musste sich die Elftal am Mittwochabend in Oslo mit einem 1:1 (1:1) begnügen.

In die Schlagzeilen katapultierte sich Cristiano Ronaldo mit seinem späten Doppelpack beim 2:1 (0:1) der Portugiesen gegen Irland, durch den er zum alleinigen Tor-Weltrekordhalter im Männerfußball aufstieg. Mit seinen Länderspiel-Treffern 110 und 111 (89./90.+6) ließ er Ali Daei (109) hinter sich. Zuvor hatte der ManUnited-Rückkehrer einen Foulelfmeter (15.) verschossen, Irland ging durch John Egan (45.) in Faro sogar in Führung.

Weltmeister Frankreich 40 Minuten in Unterzahl

Weltmeister Frankreich kam als Tabellenführer der Gruppe D nach 40-minütiger Unterzahl nur zu einem 1:1 (1:1) gegen Bosnien-Herzegowina. Atletico-Rückkehrer Antoine Griezmann (39.) glich die bosnische Führung durch Edin Dzeko (36.) aus. Dann sah Jules Kounde nach einem Foul an Sead Kolasinac Rot (51.).

BVB-Torjäger Haaland (20.) sorgte in Oslo für die Führung der Norweger, die vor der Partie mit einem Banner erneut ein Zeichen für die Rechte der Gastarbeiter im Land des WM-Ausrichters Katar setzten. Der frühere Werder-Profi Davy Klaassen (36.) glich für den über weite Strecken spielbestimmenden, aber harmlosen Europameister von 1988 aus.

In der Tabelle der engen Gruppe G bleibt Oranje mit sieben Zählern aus vier Spielen auf Rang zwei hinter der Türkei (8), die beim 2:2 (2:1) gegen Montenegro allerdings ebenfalls Federn ließ. Die Norweger sind punktgleich mit der Elftal und Montenegro Vierter.

Kurz vor Schluss in Straßburg gab Leverkusens Moussa Diaby (90.) noch sein Debüt für die Equipe Tricolore. Frankreich (8) behauptete mit dem Remis seinen Vorsprung auf die Ukraine (4), die am Nachmittag in Kasachstan 2:2 (1:0) spielte.

In Gruppe F baute EM-Halbfinalist Dänemark als Spitzenreiter mit einem 2:0 (2:0) gegen Schottland in Kopenhagen seine makellose Bilanz aus. In Chisinau verzögerte eine Drohne über dem Stadion den Anpfiff des Duells zwischen Moldau und Österreich um 30 Minuten, dann schossen Hoffenheims Christoph Baumgartner (45.) und Marko Arnautovic (90.+4) die Gäste (7 Punkte) zum Pflichtsieg. (sid)

WM-Qualifikation - die Ergebnisse am Donnerstag

Portugal - Irland 2:1

Norwegen - Niederlande 1:1

Frankreich - Bosnien-Herzegowina 1:1

Dänemark - Schottland 2:0

Moldau - Österreich 0:2

Türkei - Montenegro 2:2

Russland - Kroatien 0:0

Kasachstan - Ukraine 2:2

