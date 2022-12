Kroatiens Trainer Zlatko Dalic steht während einer Partie in der Coaching Zone.

Fußball-WM in Katar

Fußball-WM in Katar Dalic: Winter-WM wird „Problem für die Club-Teams“

Doha Nach Einschätzung des kroatischen Nationaltrainers Zlatko Dalic wird der Vereinsfußball in der Rückrunde dieser Saison den Preis für den ungewöhnlichen WM-Termin im Winter zahlen müssen.

„Dieser WM-Termin war ein Benefit für die Nationalmannschaften, die hier dabei waren. Die Spieler hatten noch keine komplette Saison hinter sich, wie das ansonsten im Sommer der Fall ist. Der Termin wird aber ein Problem für die Club-Teams, wenn die Spieler, die bei der WM weit gekommen sind, danach zu ihren Vereinen zurückkehren. Da bin ich mir sicher“, sagte Dalic vor dem Spiel um Platz drei in Katar an diesem Samstag gegen Marokko (16.00 Uhr).

Die deutsche Bundesliga wird ihre Saison erst am 20. Januar fortsetzen. In der englischen Premier League wird aber bereits ab dem 2. Weihnachtstag am 26. Dezember wieder gespielt.