Messis WM-Jubel: Welche Bedeutung hat das arabische Gewand?

Bei der Übergabe des WM-Pokals wurde Messi ein arabisches Gewand übergestreift. Diese Bilder sorgten für Irritation. Doch was steckte dahinter?

Die umstrittene WM in Katar endete mit dem Finalsieg der argentinischen Nationalmannschaft gegen Frankreich (4:2 im Elfmeterschießen). Doch die Kritik hört nicht auf. Videos und Bilder aus der Siegerzeremonie sorgten für Irritationen, als der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, dem argentinischen Kapitän ein arabisches Gewand umhängte.

Das Gewand ist die größte Ehre

Doch was bedeutet das Kleidungsstück im arabischen Raum? Das Gewand mit den Farben „schwarz und gold“ gilt als eines der bedeutendsten Kleidungsstücke, die eine Person nur ein paar Male in ihrem Leben trägt, weil es eine große soziale Bedeutung hat. Daher ist das eine große Ehre. Es wird der angesehensten und wichtigsten Person verliehen.

Mittlerweile hat dieser Teil der Kleidung in der arabischen Sprache je nach Region, Dialekt und arabischer Kultur unterschiedliche Namen. In den Golfstaaten wird dieses Gewand als Bischt bezeichnet. In Marokko, Ägypten und Jordanien wurde es beispielsweise „Abaya“ genannt, während es von den Menschen in Tunesien als „Jubba“ bezeichnet wird.

Mehr News zur WM 2022

Wertvoller als Gold und Geld

Historisch haben Araber dieses Kleidungsstück seit der mehr als 2000 Jahren getragen, wie einige alte christliche und hebräische Gemälde zeigen. Das männliche Gewand gilt als eine der alten arabischen Moden. Forschern zufolge gibt es kein bestimmtes Datum für ihre frühen Anfänge.

Die meisten Experten schätzen jedoch, dass das Gewand und die damit einhergehende Tradition schon vor dem Islam existiert haben. Die Araber halten das Gewand für wertvoller als Gold und Geld. Daher ist die Ehrung eines Mannes, wenn er auf die höchste Ebene aufsteigt, mit dem Verschenken des Gewands verbunden.

Messis Fußball-Karriere in der arabischen Welt anerkannt

Dass Messi dieses Gewand in der Siegerzeremonie der Weltmeisterschaft übergestreift bekommen hat, ist also aus arabischer Sicht eine Anerkennung für seine großartige Fußball-Karriere. Kritiker werfen dem Emir allerdings vor, den wichtigsten Moment der Siegerehrung für eigene Zwecke missbraucht zu haben. Fest steht: Der Moment der Pokalübergabe wird im Gedächtnis der Welt unsterblich bleiben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WM