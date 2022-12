Argentinien vs. Frankreich

Argentinien vs. Frankreich Umfrage: Kein Team vor WM-Finale klar favorisiert

Berlin Vor dem Finale der Fußball-WM in Katar zwischen Argentinien und Frankreich haben die Deutschen laut einer Umfrage keinen klaren Favoriten.

35 Prozent der Befragten glauben, dass Frankreich in der Partie am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) erneut Weltmeister wird. 34 Prozent gaben an, Argentinien werde das Finale gewinnen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. 31 Prozent machten demnach keine Angabe.

Befragt wurden von YouGov am Donnerstag 3350 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Vor den Halbfinal-Duellen zwischen Argentinien und Kroatien (3:0) sowie Frankreich und Marokko (2:0) hatten 28 Prozent der Befragten angegeben, Frankreich werde Weltmeister, lediglich 14 Prozent Argentinien.