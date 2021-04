Titelkämpfe in Kiew

Titelkämpfe in Kiew Gelungener Auftakt für deutsche Athleten in Badminton-EM

Kiew. Mit vier Siegen in vier Spielen ist den deutschen Athletinnen und Athleten ein perfekter Start in die Badminton-EM in der Ukraine gelungen.

Im Herrendoppel setzten sich Mark Lamsfuß/Marvin Seidel in der ersten Runde in Kiew gegen Andrew Jones/Adam Stewart aus Wales mit 21:5, 21:7 durch.

Jones Jansen/Peter Käsbauer bezwangen die Polen Maciej Matusz/Wiktor Trecki 21:10, 21:12. Im Damendoppel erreichten Linda Efler/Isabel Herttrich durch ein 21:13, 21:17 gegen Nadia Fankhauser/Iris Tabeling (Schweiz/Niederlande) die Runde der besten 16. Annabella Jäger/Stine Küspert entschieden ihr Duell mit Serena Au Yeong/Katharina Hochmeir aus Österreich mit 21:9, 21:12 für sich.

© dpa-infocom, dpa:210427-99-378200/2