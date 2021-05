Sein bevorzugtes Terrain: Emanuel Buchmann in den Bergen.

Radsport Giro d’Italia: So will es Emanuel Buchmann auf das Podium schaffen

Turin/Essen. Am Samstag startet in Turin der 107. Giro d’Italia. Der Deutsche Emanuel Buchmann zählt zu den Mitfavoriten.

Emanuel Buchmanns Träume sind in diesem Jahr zum ersten Mal rosa-rot. „Ich weiß, dass ich es drauf habe, auf das Podium zu fahren“, erklärte der 28 Jahre alte Radprofi vom Team Bora-hansgrohe am Freitag in Turin, wo heute (13 Uhr/Eurosport) die 107. Italien-Rundfahrt mit einem Prolog über 8,6 Kilometer beginnt. „Und wenn man das kann, ist der Sieg meistens nicht weit weg.“ Die Jagd auf das Rosa Trikot über knapp 3500 Kilometer und imposante 47.000 Höhenmeter ist eröffnet.

Für viele Profis im Feld ist allein der Anblick dieser Zahlen eine Qual. Nicht so für Buchmann, ihm liegt das Klettern. Sechs Bergankünfte und nur wenige Zeitfahr-Kilometer sind ganz nach seinem Geschmack. Für den Giro lässt der Ravensburger in diesem Jahr sein Lieblingsrennen, die Tour de France, sausen – sie ist nicht bergig genug.

Emanuel Buchmann fühlt sich auf den Punkt fit

Buchmanns Premiere in Italien ist für ihn auch ein Neuanfang nach einem verkorksten Jahr 2020. Beim Vorbereitungsrennen Dauphiné war er schwer gestürzt, die exzellente Form dahin, die Folgen und Schmerzen bei der Tour im Spätsommer noch ersichtlich: Platz 38.

Nun aber ist Buchmann zuversichtlich. Die Form sei eventuell sogar besser als 2019, wo er überraschend als Vierter in die Weltspitze vorstieß. „Ich bin auf den Punkt fit. Wir sind genau da, wo wir zum Start des Giro sein wollten“, so der Bora-Profi, der gerade aus dem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada zurückgekehrt ist. Als erster Deutscher überhaupt könnte Buchmann auf das Giro-Podium fahren.

Primoz Roglic und Tadej Pogacar fehlen

Es wird ein enger Schlagabtausch bis zum Finale am 30. Mai in Mailand. Die beiden slowenischen Top-Stars Primoz Roglic (31) und Tadej Pogacar (22) fehlen genauso wie Titelverteidiger Tao Geoghegan Hart (26). Dessen Ineos-Stallgefährte Egan Bernal, der Tour-Champion von 2019, gilt als Favorit, falls der oft lädierte Rücken dem Kolumbianer diesmal keinen Strich durch die Rechnung macht. Unter besonderer Beobachtung steht Remco Evenepoel aus Belgien. Neun Monate lang fiel er wegen eines Beckenbruchs aus. Nun bestreitet der 21-Jährige, der in seiner Heimat als Thronfolger des Volkshelden Eddy Merckx (75) angesehen wird, seine erste dreiwöchige Rundfahrt. Auch Altmeister Vincenzo Nibali (36) beim Heimspiel, Jai Hindley (25) oder Mikel Landa (31) zählen zu den Mitfavoriten. Oder wie es Buchmann formuliert: „Sehr starke Konkurrenz.“

