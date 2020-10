Giro und Vuelta rollen parallel – Coronasorgen gehen weiter

Die Radsportverücktheiten gehen in die nächste Phase. In Italien wurde am Dienstag die 2.000. Etappe in der Geschichte der Rundfahrt ausgetragen - und vor Beginn derselben der kolumbianische Sprinter Fernando Gaviria in die Isolation geschickt. Gaviria wurde positiv auf Covid-19 getestet, ebenso ein Betreuer des französischen Rennstalls AG2R. Damit erhöhte sich die Corona-Bilanz beim Giro auf vier Fahrer und sieben Betreuer.

Parallel dazu wurden in Spanien zwei Mitarbeiter von Rennställen aus der Hygieneblase der Vuelta a Espana aussortiert. Auch sie wurden positiv getestet. Es handelte sich um Betreuer des deutschen Rennstalls Sunweb und von Bahrain McLaren.

Hygienemaßnahmen: Einschreiben erfolgt per Gesichtserkennung

Trotz dieser positiven Fälle fanden die Rennen aber statt. Es gab sogar den historischen Sonderfall, dass zwei der drei großen Rundfahrten parallel ausgetragen werden. Während in Italien der Giro in seine dritte Woche geht -- der Slowake Jan Tratnik gewann die 16. Etappe von Udine nach San Daniele del Friuli --, wurde im Baskenland die Spanienrundfahrt eingeläutet. Der slowenische Vorjahressieger Primoz Roglic sicherte sich auf der ersten Etappe von von Irun ins 534 m hoch liegende Arrateals das Rosa Trikot.

Die Spanienrundfahrt wartet mit einigen coronabedingten Neuigkeiten auf. Das Einschreiben erfolgt dank künstlicher Intelligenz mittels einer Gesichtserkennungssoftware. Unklar bleibt dabei, ob der Algorithmus tatsächlich die durch die Maske nicht verdeckten Partien des Gesichts analysiert oder das Erkennen nicht doch anhand des teameigenen Mund-Nasenschutzes erfolgt. Wegen Corona gibt es auch drei Etappen weniger. Nur 18 statt gewöhnlich 21 Tagesabschnitte zählt die Vuelta. Den offiziellen Grand-Tour-Status hat sie aber nicht verloren. Und es scheint, als wollten die Streckenplaner den Verlust an Renntagen mit einem Mehr an Bergen kompensieren. Gleich 47 Wertungsgipfel sind in den knappen Zeitplan eingefügt. Und gleich die erste Etappe endete mit einem Anstieg. Ausruhen und Einrollen gilt da nicht.

Aus Pandemie-Gründen wurden auch der Start im niederländischen Utrecht und ein geplanter Ausflug ins Nachbarland Portugal abgesagt. Über die Ländergrenzen geht die Vuelta aber doch. Die 6. Etappe am Sonntag endet auf dem Tourmalet auf der französischen Pyrenäenseite.

Giro und Vuelta führen durch Frankreich

Einen Tag vorher kommt auch der Giro nach Frankreich. Nicht die Pyrenäen sind da das Ziel, sondern der Alpenort Sestriere. Damit treffen sich alle drei großen Rundfahrten in Frankreich, und das noch im knappen Zeitraum von nur wenigen Wochen. Der große Unterschied zwischen dem Vuelta-Ausflug in die Pyrenäen und dem Giro-Abstecher in die französischen Alpen besteht darin, dass Vuelta-Direktor Javier Guillen den Pass komplett für Zuschauer sperren will, während der Giro, Stand jetzt, Publikum in den Kehren von Sestriere zulässt.

Für die Rennställe bringt die Verdichtung des Kalenders logistische Probleme mit sich. „Nicht jeder Fahrer wird seinen angestammten Physiotherapeuten oder Mechaniker bei sich haben. Um genügend Personal zu haben, greifen wir auf sogenannte Tagelöhner zurück“, sagte Ralph Denk, Chef vom Rennstall Bora hansgrohe, dieser Zeitung. Denk hatte zumindest keine Probleme, den Kader vollzukriegen. „Wir stehen zum Glück ganz gut da. Wir mussten lediglich auf Emanuel Buchmann verzichten. Ihn haben die Sturzverletzung und die Belastung bei der Tour doch mehr Substanz gekostet. Er soll sich jetzt in Ruhe auf die nächste Saison vorbereiten“, sagte Denk. Für die Gesamtwertung bietet Bora den jungen Österreicher Felix Großschartner auf. Und bei den Sprints soll Pascal Ackermann zumindest einen Etappensieg holen. „Das Punktetrikot ist für ihn außer Reichweite. Die Modalitäten bevorzugen hier Fahrer, die bei den Bergetappen vorn sind“, erklärte Denk.

Personaldecke wird durch engen Terminkalender dünner

Bei anderen Teams sieht die Personaldecke dagegen dünner aus. „Manche Teams hatten ja schon Probleme, hier beim Giro einen guten siebten oder achten Mann zu finden. Für die Vuelta ist das Problem noch größer“, meinte Giuseppe Martinelli, Sportdirektor beim Rennstall Astana, zu dieser Zeitung.

Daher besteht der Favoritenkreis der Vuelta vornehmlich aus Profis, die sich für eine enttäuschende Tour de France revanchieren wollen. Primoz Roglic, der am letzten Tag den Gesamtsieg in Frankreich verpasste, gehört ebenso dazu wie Jumbo Visma-Teamkollege Tom Dumoulin, der letztjährige Girosieger Richard Carapaz und der durch einen Sturz lädierte Franzose Thibaut Pinot. Hinzu kommt Dauerrekonvaleszent Chris Froome. Er wird von Ineos aber mit einer freien Rolle in die Rundfahrt gebracht. Chef ist hier Carapaz.

Von den jungen Fahrern ist vor allem der Russe Alexander Vlasov zu beachten. Vor zwei Jahren besiegte er beim Nachwuchs-Giro noch Joao Almeida, den aktuell Gesamtführenden des Giro. Und im letzten Jahr kam er bei der Slowenienrundfahrt vor Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar an. Die Jugendwelle könnte sich also weiter fortsetzen.

Absage des Klassikers Paris-Roubaix

Währenddessen drohen die Radsportfans den Tennisblick zu bekommen. Von dem einen Splitscreen, der den Giro zeigt, fliegt der Kopf zum zweiten, der die Vuelta präsentiert. Ein Segen fast, dass Paris - Roubaix ausfiel. Der Kopfsteinpflasterklassiker war für genau den Tag angesetzt, an dem das Vuelta-Peloton den Tourmalet erklimmt und im Corona-Hotspot Mailand die Giro-Protagonisten ihr abschließendes Zeitfahren austragen wollen.