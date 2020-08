Hat noch gut Lachen: Marco Rose, Trainer von Borussia Mönchengladbach, muss mit seiner Mannschaft am ersten Spieltag in den Signal-Iduna-Park nach Dortmund.

Borussia Mönchengladbach Gladbach: Derby in Köln steigt Anfang Oktober am 3. Spieltag

Mönchengladbach. Für Borussia Mönchengladbach geht es beim Bundesligastart gleich zur Sache. Erst geht es nach Dortmund, zwei Wochen später nach Köln zum Derby.

Borussia Mönchengladbach hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison, die am 18. September startet, einen dicken Brocken vor der Brust: Am ersten Spieltag gastiert die Elf von Trainer Marco Rose bei Borussia Dortmund im Signal-Iduna-Park.

Für die Gladbacher bietet sich dann die Chance, es besser zu machen als 2015. Damals kamen die Fohlen - ebenfalls zum Saisonstart - mit 0:4 unter die Räder. Bereits nach 50 Minuten stand der spätere Endstand fest. Diese Partie war der Beginn von inzwischen zehn Niederlagen in Serie gegen den BVB.

Borussia Mönchengladbach gegen BVB die Saisoneröffnung?

Wie die DFL bei der Spielplanveröffentlichung mitteilte, ist es auch denkbar, dass diese Paarung die Saisoneröffnung bildet. Grundsätzlich sei geplant, dass der Auftakt in die neue Runde unter Beteiligung des amtierenden Deutschen Meisters - der FC Bayern München empfängt zum Start Schalke 04 - steigt.

Aber: „Sollte der FC Bayern das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, würden die Münchner im Sinne der Vorbereitungszeit zwischen beiden Wettbewerben nicht bereits am Freitagabend in die Spielzeit starten, sondern montags. In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen.“

Rheinisches Derby am dritten Spieltag

Im ersten Heimspiel am zweiten Spieltag trifft die Elf vom Niederrhein auf Union Berlin, ehe eine Woche später vor der ersten Länderspielpause bereits das rheinische Derby beim 1. FC Köln auf dem Programm steht.

Das Spiel bei Bayer 04 Leverkusen findet am siebten Spieltag (6. bis 8. November) statt. Nach der darauffolgenden Länderspielpause steht für die Borussia ein Heimspiel-Doppelpack gegen den FC Augsburg und Schalke 04 an.

Die Bayern kommen am 15. Spieltag

Die letzte Begegnung vor Weihnachten bestreitet der letztjährigen Tabellenvierte am 13. Spieltag (18. bis 21. Dezember) zuhause gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Nach einer kurzen Winterpause geht es am auswärts bei Aufsteiger Arminia Bielefeld weiter, bevor am 15. Spieltag (8. bis 11. Januar) Rekordmeister Bayern München in den Borussia-Park kommt.

Die Hinrunde beenden die Gladbacher mit den beiden Spielen beim VfB Stuttgart (15. bis 17. Januar) und gegen den SV Werder Bremen (19./20. Januar). Die ersten zeitgenauen Ansetzungen veröffentlicht die DFL zu einem späteren Zeitpunkt.