0:6! Gladbachs Blamage gegen den SC Freiburg im Video

Mönchengladbach. Schon zur Pause lag Borussia Mönchengladbach gegen Freiburg mit 0:6 zurück - dabei blieb es. Hier gibt es die denkwürdige Blamage im Video.

Adi Hütter klatschte tapfer seine Spieler ab, ehe er nach der wohl schlimmsten Woche seiner Trainerkarriere Kopf schüttelnd und mit versteinerter Miene im Stadiongang verschwand. Acht Tage nach dem 1:4-Derby-Debakel beim 1. FC Köln präsentierte sich sein Team Borussia Mönchengladbach beim historischen 0:6 (0:6) gegen den SC Freiburg eine Halbzeit lang kopf- und emotionslos. „In erster Linie gilt es sich zu entschuldigen für unseren Auftritt heute, der auch nicht zu akzeptieren ist“, sagte Hütter.

Konsequenzen hat die üble Woche mit zehn Gegentoren vorerst nicht. „Das ist ja geradezu absurd“, sagte Sportdirektor Max Eberl, der den Österreicher im Sommer für 7,5 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt als Nachfolger des zu Borussia Dortmund gewechselten Marco Rose geholt hatte. „Es kann doch nicht sein, dass wir nach zwei Spielen solche Fragen beantworten müssen“, meinte Eberl weiter.

Mit Profi-Fußball hatte der schlimme Gladbacher Auftritt am Sonntag allerdings wenig zu tun und erinnerte teilweise an das 2:8 im Oktober 1998 gegen Bayer Leverkusen. Vor 23 Jahren hatte es zur Pause aber nur 0:4 gestanden. Sechs Gegentore wie die von Maximilian Eggestein (2. Minute), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhardt (13.), Nicolas Höfler (19.), Lucas Höler (25.) und Nico Schlotterbeck (37.) bei der ersten Heim-Niederlage in dieser Saison hatte die Borussia daheim in der ersten Halbzeit in der Bundesliga noch nie kassiert. Am 29. April 1978 hatte es schon einmal 0:6 zur Pause aus Gladbacher Sicht gestanden - seinerzeit auswärts bei Borussia Dortmund. (dpa)

Die Highlights aus dem Spiel Gladbach gegen Freiburg gibt es hier.

