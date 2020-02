Plötzlich war es totenstill im Estadio Santiago Bernabéu, nur aus einer dunklen Ecke im Oberrang kamen Jubelschreie der Fans von Manchester City. Quasi aus dem Off – wie das Tor der Engländer in dieser 78. Minute des Champions-League-Achtelfinale bei Real Madrid durch Gabriel Jesus. Der 1:1-Ausgleich fiel gegen das Skript der Geschichte, das zuvor akkurat befolgt worden war: Rekordchampion gegen Parvenü, ohne wirklich besser zu spielen, führte Real. Same Old Story, so schien es. Doch nachdem die ewigen Europacup-Versager von Trainer Pep Guardiola einmal mit dem Exorzismus begonnen hatten, gab es kein Halten mehr. Wenig später verwandelte Kevin De Bruyne einen Elfmeter zur Führung, dann provozierte Jesus eine Rote Karte für Sergio Ramos von Real Madrid, und am Ende hätte City dieses Hinspiel deutlicher gewinnen können als mit 2:1 (0:0).

„Für uns ist ein Sieg im Bernabéu eine große Genugtuung“, sagte danach der Trainer eines Vereins, der in der Champions League trotz Milliardeninvestitionen aus Abu Dhabi nie mehr als das Halbfinale (2016) erreichte. „Hoffentlich hilft er uns, in der Zukunft daran zu glauben, dass wir in jedem Stadion so spielen können“.

Guardiola wird ausgepfiffen - und überzeugt mit seiner Taktik

Das ersehnte Statement auf europäischer Bühne war zuvorderst eines für Guardiola, der wegen seiner Vergangenheit beim FC Barcelona und seines Eintretens für die katalanische Unabhängigkeit nicht unbedingt zu den Lieblingen des Bernabéu zählt: vor Anpfiff erhielt er das größte Pfeifkonzert des Abends. Nur zu gern würde ihn man hier wieder scheitern sehen, so wie immer seit seinem Abgang aus Barcelona. Mit City überstand Guardiola nicht mal vermeintliche Laufkundschaft wie Monaco oder Tottenham, und je schlechter es lief, desto mehr verstrickte er sich in übergriffigem Coaching. Oft schien er das eigene Team mehr zu verunsichern als den Gegner.

„Selbst wir Spieler wissen bis Anpfiff manchmal nicht wirklich, was wir tun sollen“, bestätigte der überragende Kevin De Bruyne auch, nachdem es diesmal gut gegangen war. Im Bernabéu verblüffte Guardiola durch die Positionierung des einzigen Stürmers Jesus auf Linksaußen und durch eine in der ersten Halbzeit sehr konservative Ausrichtung, die offenbar auch von seinen Erfahrungen mit der Madrider Konterstärke beim 2014er-Desaster mit Bayern München (0:1, 0:4) genährt war. City wirkte nicht wie ein Guardiola-Team, und weil ein gealtertes Real ohne Cristiano Ronaldo auch nicht mehr kann wie einst, war die Partie ein rechter Langweiler, bis die Madrilenen nach einem Ballverlust Citys durch Isco zur Führung kamen (60.). Letztlich aber erzwang ein später mutigeres Manchester mehr Fehler von Real, als es selbst beging.

Wegen Kroos: Trainer Zidane wird kritisiert

Guardiola verbesserte damit seine Bilanz im Bernabéu auf sechs Siege aus neun Partien und avancierte zum 28-fachen Siegertrainer eines K.o.-Spiels in der Champions League, womit er die Kollegen Alex Ferguson, José Mourinho und Carlo Ancelotti überholte. Vor allem aber konnte er endlich mal wieder als Gewinner eines großen Spiels den Pressesaal betreten. Er wirkte entsprechend gelöst, gab extensive Einblicke in seinen Matchplan und verteidigte seine Methode, die Taktik in großen Matches am Gegner auszurichten. „Ich habe die Pflicht meinen Spielern zu sagen, was passieren wird.“ Im vorliegenden Fall sei es nun mal so, dass Madrid in der Mitte sehr aggressiv und erfolgreich gegen den Ball arbeite. „Und dann musst du das Spiel in die Breite ziehen“. Daher Jesus auf Linksaußen – wobei die Tore erst fielen, als er mit dem eingewechselten Raheem Sterling einen echten Flügelstürmer dorthin stellte.

Egal, „jetzt bekomme ich Komplimente, weil wir gewonnen haben“, erkannte Guardiola. Die Kritik ging dafür an Gegenüber Zinédine Zidane, insbesondere wegen dessen Missachtung von Toni Kroos. Dass er den Deutschen anfangs auf der Bank ließ, war noch nachvollziehbar; nicht aber, dass er ihn nicht mal brachte, als der Spielverlauf in der Schlussphase geradezu nach ihm schrie, weil Real die Kontrolle verlor und keine Passwege mehr fand. Kroos durfte sich nicht mal warm machen.

Real Madrid: Die Fest Bernabéu bröckelt

Zurück blieb beim Anhang nichts als Fatalismus. Niederlagen von Real verlieren ihren Besonderheitswert, besonders zuhause, wo man letzte Saison 1:4 gegen Ajax Amsterdam ausschied. Vor wenigen Wochen nahm auch Real Sociedad San Sebastián im spanischen Pokal die einstige Festung (4:3), in der Liga kommt ausgerechnet jetzt am Sonntag der FC Barcelona. Mit zwei Punkten Vorsprung und einer Bilanz von zuletzt fünf Siegen am Stück im Bernabéu. Außerdem mit Lionel Messi, und der ist wohl der einzige, der Real Madrid noch mehr Schmerz zu bereiten pflegt als Guardiola.