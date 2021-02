Hagen Stamm: Olympia-Chancen bei 10 bis 20 Prozent

Warendorf. Vor dem Start des entscheidenden Olympia-Qualifikationsturniers sieht Bundestrainer Hagen Stamm die deutschen Wasserballer in der Außenseiterrolle.

"Die Chancen sind vielleicht 10 bis 20 Prozent", sagte der 60-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Aber sie sind nicht null und das müssen wir positiv mitnehmen." Von Sonntag an spielen seine Athleten in Rotterdam um die letzten drei Startplätze für die um ein Jahr verschobenen Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). Gruppengegner sind Gastgeber Niederlande zum Auftakt, Frankreich, Russland, Rumänien und der WM-Dritte Kroatien.

Bei erfolgreicher Qualifikation würde Deutschland erstmals seit 2008 wieder an einem Olympia-Wasserballturnier teilnehmen. Die Sorgen, dass die Sommerspiele auch 2021 wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden könnten, blendet Stamm aus. "Wenn wir nach Tokio wollen, dann müssen wir glauben, dass Tokio stattfindet", sagte er. "Für die Jungs ist es ein Lebenstraum, einmal Olympia zu spielen."

