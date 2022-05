Hamburger SV muss wieder einen neuen Anlauf starten

Hamburg. Nach der Relegationspleite sitzt beim Hamburger SV der Frust tief. Doch für die kommende Saison bündelt der HSV schon seine Kräfte.

Am Dienstagvormittag um 11 Uhr trafen sich die Spieler und das Trainerteam des Hamburger SV zu einer letzten Besprechung. Trainer Tim Walter und Sportvorstand Jonas Boldt hatten am Tag nach dem verlorenen Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC (0:2) in der Kabine noch ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet. Rund 20 Minuten später verließen mit Moritz Heyer und Maximilian Rohr bereits die ersten Spieler wieder das Volksparkstadion. Die Profis hatten ihre Kabinenspinde geleert und brachten ihre Beutel in die Autos. Dann fuhren nach und nach alle Spieler und Trainer vom Hof. Es war eine Szenerie, die man in den vergangenen Jahren beim HSV schon häufig erlebt hat. Und wenn sich das Team dann wenige Wochen später wieder zur Vorbereitung traf, sah es nicht nur völlig verändert aus – es hatte in den vergangenen drei Jahren auch immer einen neuen Trainer.