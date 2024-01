Handball-EM im TV: Alle Infos zur Übertragung

Düsseldorf Die Handballer eröffnen die Europameisterschaft heute Abend vor einer Rekordkulisse. Alle Informationen rund um das Megaevent.

Heute geht es los: Die Handball-Europameisterschaft startet mit den Auftaktspielen in Düsseldorf. Frankreich bestreitet gegen Nordmazedonien die erste Partie, bevor Gastgeber Deutschland gegen die Schweiz antritt.

Die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Heim-Europameisterschaft sind im TV kostenlos zu sehen. ARD und ZDF übertragen die Partien der DHB-Auswahl im Hauptprogramm. Los geht es an diesem Mittwoch im Zweiten mit dem Auftakt gegen die Schweiz um 20.45 Uhr.

09.01.2024, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Handball: EM, Merkur Spiel-Arena. Übersicht der Merkur Spiel-Arena einen Tag vor dem Start der Handball EM in Deutschland bei einem Testspiel. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Tom Weller / dpa

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender übertragen zudem mehrere Partien in Livestreams in ihren Mediatheken sowie im Internet. Alle Spiele der Handball-EM zeigt hingegen nur der kostenpflichtige Online-Sender Dyn, davon sind nach eigenen Angaben mindestens 31 Begegnungen exklusiv.

Bitter, Klein und Christophersen als Experten im Einsatz

Im Ersten moderiert wieder Alexander Bommes, der im Vorjahr während der WM in Schweden und Polen aus gesundheitlichen Gründen gefehlt hatte und von Stephanie Müller-Spirra vertreten worden war. Für das Zweite moderiert Yorck Polus. Der ZDF-Journalist kehrt bei den Live-Übertragungen vor die Kamera zurück, nachdem er im Januar 2023 wegen seines damals neuen Jobs als ZDF-Sportchef auf Moderationen verzichtet hatte. Bei der WM moderierte noch Katrin Müller-Hohenstein.

Bei den Reportern erleben die Handballfans die gewohnten Stimmen. ARD-Kommentator ist Florian Naß, der vom ehemaligen Weltmeister Johannes Bitter unterstützt wird. Beim ZDF kommentiert Christoph Hamm gemeinsam mit Ex-Weltmeister Markus Baur. Als Experten sind die ehemaligen Nationalspieler Dominik Klein (ARD) und Sören Christophersen (ZDF) im Einsatz.

Der neue TV-Anbieter Dyn setzt für die Moderation und die Interviews auf ein Damen-Trio: Anett Sattler, Hannah Nitsche und Lea Rostek. Zum Experten-Team gehören mit Stefan Kretzschmar und Pascal Hens ebenfalls ehemalige Nationalspieler.

DHB-Team: Kastening sorgt als Kabinen-DJ für die Musik

Bei der Wahl des richtigen Musik-Mixes vertrauen Deutschlands Handballer auf Kabinen-DJ Timo Kastening. „Noch bin ich nicht abberufen worden“, sagte der Rechtsaußen. Und verriet: „Vor dem Spiel meistens ein Mix aus Klassikern und Rock, aber auch viel House-Musik und nach dem Spiel haben wir momentan ein 90-Minuten-Medley aus 80ern, 90ern und Neue Deutsche Welle

Welche Lieder der Nationalspieler vor dem EM-Auftakt gegen die Schweiz an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Dyn) auflegt, hatte Kastening am Dienstagabend noch nicht entschieden. „Es ist auch nicht so, dass die Mannschaft besser spielt, wenn ich ein bestimmtes Lied spiele. Manchmal muss sich das auch entwickeln, und dann findest du einen Song. So weit sind wir aber noch nicht“, sagte der Bundesliga-Profi von der MT Melsungen.

Kastening hatte den Nebenjob als Kabinen-DJ erstmals 2019 übernommen. Nach einem Kreuzbandriss im April 2022 musste er eine unfreiwillige Pause einlegen und wurde bei der WM im Vorjahr von Simon Ernst vertreten. Seit seinem Comeback bestimmt er wieder den Rhythmus in der Kabine der DHB-Auswahl.

Seine Mitspieler sind mit seiner Auswahl momentan zufrieden. „Es läuft gut und gibt keine Kritik“, sagte Kapitän Johannes Golla. Kastening stelle eine Playlist zusammen, „man kann aber auch Wünsche äußern“, berichtete der Kreisläufer von der SG Flensburg-Handewitt. Auch Jannik Kohlbacher stellte Kastening ein gutes Musik-Zeugnis aus: „Es trifft meinen Geschmack.“

Tickets für Handball-EM-Eröffnungsspiel für 1000 Euro gehandelt

Seit dem 22. Mai 2022 sind Tickets für die EM-Spiele bereits erhältlich. Diese bekommt man im Online-Shop und bei den Vorverkaufsstellen des Ticketanbieters CTS Eventim, der ist offizieller Partner des Deutschen Handball-Bundes. Auch auf der Website der Europäischen Handballföderation (EHF) gibt es Karten für das Turnier – nicht mehr für alle Tage und Standorte, aber für viele. Für den Eröffnungs-Spieltag, bei welchem Frankreich und Nordmazedonien sowie Gastgeber Deutschland und die Schweiz am Mittwoch aufeinandertreffen, gibt es laut dem Online-Shop allerdings keine Tickets mehr. heißt: 53.000 Zuschauer werden da sein, die Arena ist ausverkauft.

Über Zwischenhändler gibt es noch Karten, allerdings ist das ein teurer Spaß: Hier kostet die billigste Karte im Oberrang stolze 144 Euro. Es geht bis 306 Euro für einen „Top-Sitzplatz“ und 995 Euro für das VIP-Ticket. Zum Vergleich: Im regulären Verkauf starteten Tickets bei 18 Euro, Top-Plätze kosteten 129 und das VIP-Ticket 445 Euro.

Bahnstreik sorgt vor dem Handball-EM-Eröffnungsspiel für Wirbel

Bis zum Finale am 28. Januar in Köln sind neben Düsseldorf auch Berlin, Hamburg, Mannheim und München weitere Spielorte. Für den Transport der zahlreichen nationalen und internationalen Zuschauer, aber auch der Mannschaften und Funktionäre soll die Deutsche Bahn sorgen. Sie ist Mobilitätspartner der EM. „65 Spiele, 17 Spieltage, 6 Städte – wir bringen euch umweltfreundlich zu den Spielen“, heißt es in der Kampagne zur Partnerschaft der Bahn. Nun macht sie jedoch alles, nur nicht mobil. Der angekündigte Streik der Lokführergewerkschaft GDL fällt mitten hinein in den Auftakt zu einem als fulminant geplanten Turnier. Mehr zu den Streiks und den Auswirkungen für die Handball-Fans lesen Sie hier. (dpa/fs)

