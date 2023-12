Handball-EM in Deutschland: Chance und Risiko

Essen Im Januar steht erneut ein Handball-Großereignis in Deutschland an. Der Blick in die Historie offenbart eine gemischte Bilanz.

Es gab diesen einen Moment, der den deutschen Handballern offenbarte, dass etwas Neues passierte. Bewusst wurde dies der Mannschaft um Christian Schwarzer, Markus Baur und Henning Fritz am 26. Januar 2007, als Bundestrainer Heiner Brand im großen Saal der Sportschule Kaiserau bei Dortmund eine Pressekonferenz abhielt, einen Tag vor dem Hauptrundenspiel bei der Weltmeisterschaft gegen Frankreich.

Währenddessen warteten die Profis in einem anderen Raum, dass Brand zum Ende kommen würde, um ebenfalls für Gespräche zur Verfügung zu stehen. Da bemerkten sie, dass die Pressekonferenz im Fernsehen zu sehen war. Live. „Wir haben dann durch die Kanäle gezappt“, erzählt Fritz. „Und fast überall wurde diese Pressekonferenz live übertragen. Das hatte es noch nie gegeben. Da haben wir uns plötzlich wie Fußballer gefühlt.“

Ungeahnte Aufmerksamkeit für den Handball. Ausverkaufte Arenen nicht nur bei den deutschen Partien. Über 21 Millionen Zuschauer, die vor den TV-Geräten das Endspiel verfolgten. Explodierende Preise auf dem Schwarzmarkt, für Finaltickets wurden tausend Euro gezahlt. Das alles hob den Handball bei der 20. Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland auf eine völlig neue Ebene. Von einem „Wintermärchen“ war die Rede, was nicht allein auf den sportlichen Erfolg gemünzt war, sondern auch auf die außergewöhnliche Atmosphäre.

54.000 Fans kommen zum Auftaktspiel gegen die Schweiz

Nun steht erneut ein Großereignis in Deutschland an, am 10. Januar startet die 16. Europameisterschaft mit großem Spektakel: Wenn die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) um Kapitän Johannes Golla zum Auftakt gegen die Schweiz aufläuft, kommen 54.000 Fans in die Düsseldorfer Fußballarena. Ein Turnier in Deutschland, einem der Mutterländer des Handballs, war oft eine Initialzündung für die Sportart. Zugleich zeigt der Blick in die Historie, dass für den deutschen Handball nicht nur eine große Chance in diesen Events liegt, sondern auch ein Risiko.

Diese Geschichte begann 1938 in der Deutschlandhalle in Berlin mit einem Turnier, das großspurig als „Weltmeisterschaft“ bezeichnet wurde. Tatsächlich spielten dort vier Mannschaften – neben dem Gastgeber noch Schweden, Dänemark und Österreich – an einem Wochenende vor 6.000 Fans um den Titel. Da die Nationalsozialisten damals zeitgleich den Weltverband gleichschalteten, blickte die Handballwelt später verschämt auf den ersten „Weltmeister“ Deutschland.

Streit um die Besetzung des deutsch-deutschen Teams

Im Zeichen eines sportpolitischen Konflikts stand die WM 1958 in der DDR. Denn der Gastgeber hatte sich dafür bereits beworben, bevor er 1956 vom Weltverband anerkannt worden war. Seinerzeit nutzte die DDR den Sport als Instrument, um den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik („Hallsteindoktrin“) auszuhebeln. Wie von 1956 bis 1964 bei den Olympischen Spielen lief fortan ein gesamtdeutsches Team auf – was dazu führte, dass sich die Funktionäre von DHB und Deutschem Handballverband (DHV) um die Besetzung des Teams stritten wie die Kesselflicker.

Die beiden Trainer, Werner Vick (West) und Heinz Seiler (Ost), und auch die Spieler indes verstanden sich prächtig. „Wir sind Freunde geblieben“, erzählt der Göppinger Edwin Vollmer, der mit Rudi Hirsch (SC Dynamo Berlin) auf einem Zimmer wohnte – auch über den Mauerbau 1961 hinweg hielt der Kontakt. Am Ende belegte das zusammengewürfelte Team Platz Drei.

So begann der Handball-Mythos Westfalenhalle

Die stark ausgebaute Infrastruktur bedeutete einen Modernisierungsschub für den ostdeutschen Hallenhandball. Die DDR investierte über eine halbe Million in die Hallen und baute so etwa die Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg zu einem Schmuckstück aus. Der Andrang der Fans war enorm: Allein für den Finaltag – es siegten die Schweden – gab es 60.000 (!) Ticketanfragen. Die Werner-Seelenbinder-Halle fasste lediglich 6.400 Plätze.

Ein sagenhafter Publikumserfolg war ebenfalls die WM 1961 in der Bundesrepublik. Die vielen kleinen Hallen – etwa in Wolfsburg, Bietigheim, St. Ingbert oder Münster – waren zumeist gefüllt, selbst wenn Gastgeber Deutschland dort nicht spielte. Auch die Hallen in Krefeld und Essen waren ausverkauft. Zum Dortmunder Endspiel, das Rumänien gegen Schweden gewann, strömten sogar 13.000 Fans – der Beginn des Handball-Mythos Westfalenhalle. Der Gastgeber musste sich mit Platz Vier begnügen, der Mauerbau beendete dann die Geschichte der gesamtdeutschen Teams.

Die DHB-Auswahl um Joachim Deckarm enttäuschte

Auch die WM 1974 in der DDR, die von der Staatssicherheit überwacht wurde, war sehr gut besucht. Der stark verjüngte Gastgeber holte Silber, während die DHB-Auswahl um den jungen Joachim Deckarm mit Platz Neun enttäuschte. Und auch die WM 1982 in der Bundesrepublik entwickelten sich für den DHB zu einem Erfolg – aber nur wirtschaftlich.

Als aber das Team von Vlado Stenzel, der nach dem WM-Titel 1978 noch als „Magier“ verehrt worden war, trotz eines formstarken Erhard Wunderlich in einem denkwürdigen Hauptrundenspiel gegen die Schweiz nur 16:16-Remis spielte und damit das Spiel um Platz Drei verpasste, wurde der Bundestrainer gefeuert. Für den DHB folgte eine der düstersten Phase seiner Geschichte, die 1989 mit dem Absturz in die Drittklassigkeit endete.

Michael Kraus als neuer Star und die Wiedergeburt von Henning Fritz

Es dauerte danach ein Vierteljahrhundert, bis der Handball wieder in Deutschland zu Gast war. Als 2007 mit Michael Kraus ein neuer Star geboren wurde und Torwart Fritz eine wundersame Wiederauferstehung feierte, vollendete das Team vor 20.000 heißblütigen Fans in der Kölnarena im Finale gegen Polen (29:24) einen sagenhaften Triumphzug. Dass der Heimvorteil nicht alles ist, bewies die WM 2019, als die Mannschaft im Halbfinale gegen Norwegen (25:31) chancenlos war.

Auch bei der kommenden EURO tritt die DHB-Auswahl als Außenseiter an. Und es ist völlig offen, wie junge Profis wie Spielmacher Juri Knorr die enorme Aufmerksamkeit verarbeiten werden. Eine Rekordveranstaltung aber wird das Turnier in jedem Fall, da der DHB rund eine Million Fans in den Arenen in Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Mannheim, München und Köln erwartet.

