Handball-Siegesserie reißt: Magdeburg kann doch verlieren

Flensburg. Der SC Magdeburg hat im ersten Rückrundenspiel der Handball-Bundesliga gegen die SG Flensburg die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen.

Der SC Magdeburg kann doch noch verlieren - die Konkurrenz schöpft Hoffnung im Titelkampf: Beim Vizemeister SG Flensburg-Handewitt kassierte der SCM nach 16 Siegen mit 27:30 (11:13) die erste Saisonniederlage. In die EM-Pause geht der Spitzenreiter mit einem ungewohnten Gefühl, auch wenn die Aussichten auf die erste Meisterschaft seit 2001 weiter gut sind.

Mit 34:2 Punkten lag Magdeburg vor dem Abendspiel des THW Kiel gegen den TBV Lemgo Lippe (20.30 Uhr) sechs Punkte vor dem Rekordmeister. Flensburg (27:7) verkürzte auch dank des überragenden Benjamin Buric im Tor den Rückstand zum Klubweltmeister auf fünf Zähler. Auch die Füchse Berlin (25:7) können Montag (19.05 Uhr/beide Sky) mit einem Sieg über MT Melsungen näher heranrücken.

Gislason mit falscher Prognose

Bis zum zweiten Weihnachtstag hatte Magdeburg die großen Auswärtsspiele alle gewonnen: In Kiel, in Berlin und bei den Rhein-Neckar Löwen. Das verleitete Bundestrainer Alfred Gislason, der vor 20 Jahren den Klub zur bislang einzigen deutschen Meisterschaft geführt hatte, zu der Annahme: „Das lässt sich der SCM nicht mehr nehmen.“ In einem Spiel mit viel Hochgeschwindigkeits-Handball durfte sich Gislason zunächst bestätigt sehen. Magdeburg kontrollierte das Geschehen, obwohl 3150 Fans die Gastgeber unaufhörlich antrieben. Beim 9:6 hatte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert etwas abgesetzt, doch Flensburg kämpfte sich zurück.

Trotz einiger Zeitstrafen gingen die Norddeutschen mit einer Führung in die Pause, Magdeburg ließ sich von der Kraft der SG beeindrucken. Die stabile Abwehr, die nicht nur Nationalcoach Gislason extrem imponiert, bekam zunehmend Probleme. Auf der anderen Seite drehte Flensburgs Keeper Buric auf - plötzlich lag Magdeburg mit sechs Toren in Rückstand (16:22).

Mit insgesamt sieben Toren führte Hampus Wanne sein Team, das noch im Hinspiel im Oktober weitgehend chancenlos war, zum verdienten Erfolg. Für Magdeburg traf Daniel Pettersson (7) am häufigsten. Weiter geht es für beide Teams nach der EM in Ungarn und der Slowakei. Magdeburg empfängt am 9. Februar GWD Minden, Flensburg tritt einen Tag später bei der HSG Wetzlar an. (sid)

