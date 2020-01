Deutsche Handballer nehmen vor der EM Schwung auf

Sie hatten „Schwung aufgenommen“ und ein „gutes Gefühl“. Was nicht verwunderte angesichts der Euphorie, die der 33:25 (16:13)-Sieg gegen Island entfachte. Und angesichts des Umfelds, das die mit über 12.000 feiernden Zuschauern gefüllte Mehrzweck-Arena in Mannheim bot. Die deutschen Handballer hatten am Samstag ihr letztes Testspiel auf heimischem Boden absolviert und starten nun guter Dinge in den finalen Test in Wien gegen Österreich (Montag, 14.40 Uhr/ARD) und schließlich am Donnerstag in die EM, bei der sie in Norwegen zunächst auf die Niederlande treffen werden (18.15 Uhr/ZDF).

Geradezu fröhlich wirkte Bundestrainer Christian Prokop noch lange nach der Partie, wohlwissend, dass diese 60 gespielten Minuten erfolgreiche waren. Sie hatten seinen Spielern Selbstvertrauen gegeben. Sie hatten den Zusammenhalt gestärkt, hatten Spielabläufe gefestigt. Und so waren sie da: Das „gute Gefühl, das wir nun mitnehmen“ (Torwart Johannes Bitter) und „der Schwung, der uns hilft, Fahrt aufzunehmen für die EM“ (Christian Prokop). Zufriedenheit, Gelassenheit, gute Laune – und am Ende ging es noch ins Bistro von Uwe Gensheimer, das der Teamkapitän in seiner Heimatstadt vor knapp einem halben Jahr eröffnet hatte.

Handballer fühlen einen anderen Druck

Ohnehin fühlen die Handballer einen anderen Druck. Weg ist die Angst vor dem Unbekannten, die vor zwei Jahren vor dem EM-Debakel in Kroatien herrschte, als Trainer und Team sich noch kennenlernen mussten. Weg ist die Bürde eines guten Abschneidens vor den eigenen Fans, die vor einem Jahr vor der Heim-WM herrschte. Trainer und Mannschaft haben sich gefunden, die ganz großen Titelerwartungen vor der EM sind angesichts zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle im Rückraum gering. Umso wichtiger, dass die, die am Dienstag nach Trondheim aufbrechen, auch funktionieren. Das Spiel gegen Island war ein Beleg dafür: Paul Drux wird bei der EM als Notlösung auf der Position des Spielmachers starten, schnellstmöglich schien er sich in Mannheim von diesem Druck lösen zu wollen: Er erzielte vier der ersten fünf Treffer. Auch die später für ihn eingesetzten Marian Michalczik und Philipp Weber machten eine gute Figur.

Im Tor hielt Andreas Wolff in der ersten Halbzeit stark, vereitelte in den ersten sieben Minuten fünf Wurfversuche der Gäste. In der zweiten Halbzeit schloss Rückkehrer Johannes Bitter nahtlos an seinen Vorgänger an. Uwe Gensheimer erwies sich in Mannheim nicht nur am Abend als guter Gastgeber, sondern zuvor auch als eiskalter Torschütze auf Linksaußen, Tobias Reichmann spielte auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls sicher.

Island ohne Topstar Palmarsson

Johannes Bitter gibt bei Handball-EM sein ComebackZugegeben: So stark wie erwartet waren die Isländer nicht, da sie kurzfristig auf ihren Star Aron Palmarsson vom FC Barcelona verzichten mussten. Doch die Art und Weise, wie das deutsche Team durch die starke Torhüterleistung in den schnellen Angriffsmodus umschaltete, lässt hoffen. „Ich habe sehr viel Positives gesehen. Wenn die Abwehr stand und wir das Tempo hochhalten konnten, haben wir sehr viele gute Aktionen gezeigt“, sagte Prokop, der sich auch freute, dass unter anderem die Nationalmannschafts-Debütanten Patrick Zieker und David Schmidt, sowie die international noch relativ unerfahrenen Timo Kastening, Johannes Golla und Marian Michalczik phasenweise Akzente setzten.

Doch weiß auch Prokop, dass er die Spannung hoch halten und noch einige Baustellen bearbeiten muss. Denn gerade im ersten Durchgang leistete sich sein Team auch einige technische Fehler, ohne einen eingespielten Spielmacher von Topformat hapert es noch im Positionsangriff. Hinzu kam, dass der Abwehr-Mittelblock um Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler noch nicht auf gewohntem Niveau agierte, das eine oder andere Mal zu große Lücken aufbot. Das Fundament aber verspricht eine gewisse Grundstabilität. Das sieht auch Prokop so: „Ich bin sehr froh über den Teamgeist und die Spielfreude.“