Deutscher Handballbund verteidigt den Trainerwechsel

Der Deutsche Handballbund hat den Bundestrainer ausgetauscht und dabei dem Neuen, Alfred Gislason, genau wie schon 2017 seinem Vorgänger, dem am Donnerstag entlassenen Christian Prokop, eine schwere Hypothek mit auf den Weg gegeben. Den Isländer Gislason und seinen neuen Arbeitgeber begleiten Fragen zum Vorgehen beim Personalwechsel.

Gislason selber hatte bei seinem Abschied vom THW Kiel, angekündigt, nach einer „Auszeit als Trainer einer Nationalmannschaft“ arbeiten zu wollen. Vor einer Woche legte der 60-Jährige in einem Interview mit den „Kieler Nachrichten“ nach, „wieder so weit zu sein“.

Vor wenigen Tagen muss dann zum Verband durchgesickert sein, dass Gislason, der „nach drei, vier Monaten von der Pause die Schnauze voll“ hatte, mit einem anderen, offenbar dem russischen Verband, verhandelte. Das setzte den deutschen Verband unter Druck.

Sturm der Kritik am DHB

Gislason, der als Vereinstrainer in Deutschland mit Magdeburg und Kiel jeweils die Champions League gewann, muss nun die Vermutung entkräften, den Russland-Kontakt selber gestreut, die Entlassung Prokops damit betrieben zu haben. Und der Handballbund musste, nachdem er den Bundestrainer ausgetauscht hatte, einen Sturm der Kritik abwehren.

DHB-Trainer Christian Prokop.

Auch deshalb sah sich der DHB bei der Vorstellung des neuen Mannes zu Erklärungen genötigt. Die Trennung von Christian Prokop, sagte Präsident Andreas Michelmann, „war nicht geplant“ und sei „allein aus sportlichen Gründen“ erfolgt. Angesichts von Rücktrittsforderungen aus der Szene gegen seinen Vize Bob Hanning versuchte er Wogen zu glätten: „Wir verstehen, dass der Wechsel von Christian als unfair wahrgenommen wird, und bedauern dies. Aber die Entscheidung soll den Erfolg des Handballs in den 20er-Jahren sicherstellen.“

Gislason, der die Nationalmannschaft im April in Berlin erfolgreich durch die Olympia-Qualifikation führen und in Tokio eine Medaille gewinnen soll, steht vorerst unter genauester Beobachtung. Der Trainer kündigte an, mit der Mannschaft „eine neue Dynamik entwickeln zu wollen“. Bis zu seinem ersten Spiel, einem Test gegen die Niederlande im März, muss er aber auch erstmal für Ruhe sorgen.