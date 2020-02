THW Kiel siegt deutlich - Berlin springt auf Platz drei

Kiel. Rekordmeister THW Kiel zieht weiter seine Kreise an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Am Sonntag setzten sich die "Zebras" souverän mit 35:23 (19:11) gegen den TVB Stuttgart durch.

Das Klassement führt die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha mit 38:8 Punkten vor dem Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (36:10) an. Der frühere Kieler Christian Zeitz, der vom TVB am Donnerstag vom zahlungsunfähigen Drittligisten SG Nußloch verpflichtet worden war, wurde mit viel Applaus an seiner alten Wirkungsstätte empfangen. Am Ende hatte der 39-Jährige vier Treffer auf seinem Konto.

Die Füchse Berlin sprangen durch den 25:24 (12:13)-Heimsieg über den SC Magdeburg auf den dritten Tabellenplatz. Den Erfolg sicherte der lettische Neuzugang Dainis Kristopans. Der 2,14-Meter-Mann, der vom nordmazedonischen Champions-League-Sieger Vardar Skopje gekommen war, blockte den letzten Wurf des Magdeburgers Michael Damgaard. Im Angriff war der Kristopans bei vier Versuchen viermal erfolgreich. "Es war klar, dass es am Ende extrem eng wird", sagte Füchse-Keeper Silvio Heinevetter nach dem Spiel bei Sky. Der 35-Jährige war mit elf Paraden ein entscheidender Faktor für den Berliner Sieg.