Handball-Bundesliga Magdeburger Siegesserie reißt in Melsungen

Kassel Nach 20 Pflichtspielsiegen in Serie muss sich der SC Magdeburg im Topspiel der Handball-Bundesliga erstmals wieder mit einem Punkt begnügen.

Die beeindruckende Siegesserie des SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga ist gerissen. Der Champions-League-Sieger kam bei der zuhause weiter ungeschlagenen MT Melsungen zu einem 29:29 (14:17), vermied dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit aber zumindest die zweite Saison-Niederlage.

Magdeburg hat nun 26:4 Punkte auf dem Konto, könnte die Tabellenführung am Abend jedoch noch an die Füchse Berlin (25:3) verlieren.

Nach einer ausgeglichenen Startphase bis zum 9:9 geriet Magdeburg in der Schlussphase der ersten Halbzeit innerhalb von fünf Minuten mit fünf Toren in Rückstand. Doch der Vizemeister fing sich wieder und startete nach dem Wechsel eine erfolgreiche Aufholjagd. Beim 23:22 (44. Minute) lag das Team von Trainer Bennet Wiegert erstmals wieder vorn. Zum 21. Pflichtspielsieg in Serie reichte es jedoch nicht.

Bereits am Freitagabend hatte die SG Flensburg-Handewitt mit einem 33:26 gegen die HSG Wetzlar den dritten Tabellenplatz gefestigt. Die Norddeutschen weisen 24:6 Punkte auf. Vierter bleibt Melsungen (23:9). Dahinter folgt Meister THW Kiel (22:10), der sich am Samstag beim HC Erlangen mit 31:27 durchgesetzt hatte. „Ich bin sehr glücklich darüber, wie meine Jungs das mit der nötigen Geduld und Souveränität weggearbeitet haben“, lobte THW-Trainer Filip Jicha.