Turnier in Deutschland

Turnier in Deutschland Nach Vorrunden-Finale: So geht die Handball-EM weiter

Berlin Mit dem Spiel der deutschen Handballer gegen Frankreich wird die EM-Vorrunde abgeschlossen. Danach kämpfen noch zwölf Teams um die vier Tickets für das Halbfinale.

Schon vor dem abschließenden EM-Vorrundenduell mit Olympiasieger Frankreich haben sich die deutschen Handballer die Teilnahme an der Hauptrunde gesichert. Die Partie am Abend (20.30 Uhr/ARD und Dyn) hat dennoch wegweisenden Charakter, nehmen beide Teams doch ausschließlich dieses Ergebnis mit in die zweite Turnierphase.

Das liegt am Modus der Europameisterschaft, wo sich aus jeder der sechs Vorrundengruppen jeweils die beiden bestplatzierten Mannschaften für die Hauptrunde qualifizieren. Die Resultate aus den Begegnungen gegen den Dritten und Vierten der jeweiligen Vorrundengruppe werden gestrichen.

Die ersten Zwei aus den Gruppen A, B und C spielen ab Donnerstag in Köln um zwei Tickets für das Halbfinale. Als deutscher Gegner steht vor dem Vorrunden-Finale einzig Ungarn fest. Weitere potenzielle Rivalen sind Spanien, Kroatien und Österreich sowie Island oder Serbien. In Hamburg ermitteln ab Mittwoch die jeweils zwei besten Teams aus den Gruppen D, E und F die anderen beiden Halbfinalteilnehmer.