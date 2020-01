Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Norwegen mit nächster EM-Gala - Slowenien weiter stark

Malmö. Die norwegischen Handballer sind mit einer weiteren beeindruckenden Vorstellung in die EM-Hauptrunde gestartet. Der Vize-Weltmeister setzte sich am Freitagabend in Malmö mit 36:29 (20:12) gegen Ungarn durch.

Mit nun 4:0-Punkten bleiben die Norweger damit auch dank der sieben Treffer von Superstar Sander Sagosen auf direktem Kurs in Richtung Halbfinale.

Zuvor hatten auch Sloweniens Handballer ihre bislang überraschend starken Auftritte bei der Europameisterschaft in der Hauptrunde fortgesetzt. Zum Start in die nächste Turnierphase gewann die Mannschaft des früheren Bundesliga-Trainers Ljubomir Vranjes mit 30:27 (15:14) gegen Island.

Der überragende Dean Bombac war mit neun Treffern bester Werfer der Slowenen, die mit ebenfalls 4:0-Punkten gemeinsam mit Norwegen die Hauptrundengruppe II anführen. Den Isländern verhalfen auch die sechs Tore des Bundesliga-Profis Bjarki Mar Elisson vom TBV Lemgo nicht zum Sieg.